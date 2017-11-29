نشرت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، عبر حسابها على “فيسبوك” مقطعاً مصوّراً، لأدائها انشودة “رقّت عيناي شوقاً” للفنان ماهر زين، بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي يصادف غداً الخميس.

وقالت أمل حجازي في تعليقها على الفيديو: “مبارك علينا و عليكم ولادة سيد الخلق النبي محمد (ص) ” رقّت عيناي شوقاً ” أمل حجازي والفنان الحساس حسام الصعبي”.

وحظي أداء أمل حجازي في النشيد بإعجاب الكثيرين الذي أشادوا بها، واثنوا على اعتزالها الغناء، وارتداء الحجاب.

جديرٌ بالذكر أنّ الفنانة اللبنانية أمل حجازي أعلنت اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، في ايلول/سبتمبر الماضي، مؤكدةً أنّ هذا القرار كان في يوم عرفة.

وفي أول ظهور لها بعد ارتداء الحجاب قالت “أمل حجازي” إن قرار ارتدائها الحجاب لم يأخذ منها وقت، وكان سهلاً بالنسبة لها، مضيفةً أنّها استغرقت ١٠ دقائق فقط في التفكير فيه، حيث انها كانت تحضر لألبوم جديد مع “روتانا”.

وقالت إنّ الحجاب هو الهداية التي يرسلها الله للشخص المؤمن. لافتةً إلى انّها لن تعتزل الغناء و لكنها ستعتزل ذلك النوع من الغناء وانها ستتجه إلى الأغاني الإنسانية و الدينية.

و أرسلت أمل حجازى لمحبيها رسالة تقول : “لن أغيب عنكم كثير و لكن سأعود بأسلوب جديد”.