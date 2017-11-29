تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للداعية السعودي ومدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة سابقا، أحمد الغامدي، طالب فيه الداعين بتبني القول بتحريم الموسيقى لإعادة النظر.

وقال “الغامدي”، في حوار له مع قناة “روتانا”، إن “الفطرة لُوثت، والعقل أُدلج، فسلّم بعض الناس بفكرة تحريم الفنون والموسيقى”، متابعا: “الموسيقى مسألة إنسانية، ونوع من الفنون، ترقق النفوس وتهذبها، وتعلي ذائقة الإنسان وأخلاقه”.

وبين أن “أخلاق الإنسان ترتفع بالفنون، ومن ضمنها الموسيقى”.

ووصف الغامدي سابقا المطربة المصرية “أم كلثوم” في لقاء تلفزيوني سابق له بأنها مطربة رائدة في مجال الفن والطرب، خاصة في اختيارها للقصائد التي كانت تلقيها، وأشار خلال اللقاء إلى أنه يفضل الاستماع إليها.