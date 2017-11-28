أعلنت وسائلُ إعلامٍ مصرية، مساء الثلاثاء، وفاة الفنانة “شادية”، عن عمر يناهز (86 عاماً)، بعد صراعٍ مع المرض.

وكانت الفنانة “شادية” أصيبت قبل حوالي 4 أسابيع، أولًا بجلطة في المخ تسببت في نزيف أدى لغيبوبة، وخضعت للعلاج في العناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكري، واستقرت الحالة عند عدم حدوث جلطات أخرى، ومع تحسّن طفيف في الوعي.

وأصيبت الفنانة لاحقًا بالتهاب رئوي، ومع العلاج حدث انخفاض في نسبة الهيموغلوبين في الدم.

وولدت الفنانة شادية في 8 فبراير 1931 ولقبها النقاد والجمهور بـ”دلوعة السينما”، واسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر.

قدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية التي قاربت 40 عاماً، حوالي 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً في الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي.