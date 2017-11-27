طلبت القاهرة توضيحاً من تل أبيب حول حديث لوزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، قالت فيه إن أفضل مكان لإقامة دولة للفلسطينيين هو سيناء، حسب موقع “إسرائيل ناشيونال نيوز”.

وجيلا جملئيل موجودة بمصر؛ للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وقالت جملئيل لموقع middleeastmonitor إن ذلك ينبع من “الحق الإسرائيلي” في أرض إسرائيل. وأضافت أن “إقامة دولة فلسطينية فكرة خطيرة لدولة إسرائيل”.

وحسبما جاء في موقع “روسيا اليوم”، فإن الخارجية المصرية طلبت بشكل رسمي من نظيرتها الإسرائيلية توضيح تلك التصريحات، مشيرة إلى أن مصر عبرت عن طريق سفيرها في تل أبيب حازم خيرت، عن غضبها الشديد إزاء تلك التصريحات، خلال اتصالات مع كبار المسؤولين بالخارجية الإسرائيلية.