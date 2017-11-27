في سقطة جديدة للنظام ا لمصري في محاولته لتجديد الخطاب الديني الذي يريده “السيسي”، قال الروائي والمفكر المصري المثير للجدل يوسف زيدان، إن البشرية طوال المليون سنة الماضية “معدتش تنفع”، لافتا إلى الاحتياج إلى بداية عصر جديد، موضحا أن الحضارة في مصر تغيرت عبر العصور المختلفة، عندما جرى الاهتمام بالفن.

وأضاف “زيدان”، خلال حواره مع برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي “عمرو أديب”، المذاع عبر قناة “أون إي”، أن عصر الإنسانية الجديد بدأ منذ عصر الفراعنة، وكان هناك عاطفة وحب وحديث عن الفن والرقص، باعتبار أن الرقص عبادة؛ لذلك يوجد بالمعابد القديمة صور راقصات.

وأوضح، أن جلال الدين الرومي قال في أحد دواوينه “لا يفنى في الله من لا يعرف قوة الرقص”، لافتا إلى أن الفنانين والمبدعين “نفخة من الإله”، وهم الذين يقومون بالأعمال الكبرى مثل بناء الأهرامات.