سخر الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، من السياسة التي تتبعها بعض دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية التي صرفت المليارات لمحاربة جماعة الإخوان المسلمين.

وقال “خاشقجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على فوز كتلة مقربة من جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الامريكية: “فوز كتلة المستقبل المحسوبة ع الاخوان في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت”.

فوز كتلة المستقبل المحسوبة ع الاخوان في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت #nuksusa — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 25, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “صرفوا المليارات ضد الإخوان، نحروا الديمقراطية بمصر ليقضوا عليهم، مركز بالرياض يحارب ليل نهار لتشويهم”.

وأردف قائلا: “وفِي كل فرصة انتخابية يفوزون، قبل قليل تيار مقرب منهم يفوز في انتخابات اتحاد طلبة الكويت”.

وتابع: “تصالحوا يا قوم مع ذاتكم؛ حتى ننهض معا”.

وفازت قائمة (المستقبل الطلابي) المقربة من جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية اثر تفوقها على منافستها الرئيسية قائمة (الوحدة الطلابية) بفارق 30 صوتا.

صروفوا المليارات ضد الاخوان، نحروا الديموقراطية بمصر ليقضوا عليهم، مركز بالرياض يحارب ليل نهار لتشويهم، وفِي كل فرصة انتخابية يفوزون، قبل قليل تيار مقرب منهم يفوز بانتخابات اتحاد طلبة الكويت .

تصالحوا يا قوم مع ذاتكم حتى ننهض معا. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٢٥ نوفمبر، ٢٠١٧

جاء ذلك خلال انتخابات اجريت مساء الجمعة واستمرت حتى مساء امس السبت على هامش المؤتمر ال 34 للاتحاد الذي ينعقد بمدينة اتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية حاليا، حيث سجل 3804 طلاب أسماءهم للمشاركة به.

وبذلك تكون النتائج النهائية حصول قائمة (المستقبل الطلابي) على 1804 أصوات ويليها قائمة (الوحدة الطلابية) والتي حصلت على 1774 صوتا بينما حصلت قائمة (مستقلة أمريكا) على 176 صوتا.

يذكر أن جمال خاشقجي طالب مرارا من الحكومة السعودية، وولي العهد محمد بن سلمان، بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنها الحليف الأفضل للمملكة.