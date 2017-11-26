سخر الكاتب الصحفي السعودي، ، من السياسة التي تتبعها بعض دول الخليج، خاصة المملكة العربية التي صرفت المليارات لمحاربة جماعة .

 

وقال “خاشقجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على فوز كتلة مقربة من جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة في الولايات المتحدة الامريكية: “فوز المحسوبة ع الاخوان في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة ”.

وأضاف في تغريدة اخرى: “صرفوا المليارات ضد الإخوان، نحروا الديمقراطية بمصر ليقضوا عليهم، مركز بالرياض يحارب ليل نهار لتشويهم”.

 

وأردف قائلا: “وفِي كل فرصة انتخابية يفوزون، قبل قليل تيار مقرب منهم يفوز في انتخابات اتحاد طلبة الكويت”.

 

وتابع: “تصالحوا يا قوم مع ذاتكم؛ حتى ننهض معا”.

 

وفازت قائمة (المستقبل الطلابي) المقربة من جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية اثر تفوقها على منافستها الرئيسية قائمة (الوحدة الطلابية) بفارق 30 صوتا.

 

جاء ذلك خلال انتخابات اجريت مساء الجمعة واستمرت حتى مساء امس السبت على هامش المؤتمر ال 34 للاتحاد الذي ينعقد بمدينة اتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية حاليا، حيث سجل 3804 طلاب أسماءهم للمشاركة به.

 

وبذلك تكون النتائج النهائية حصول قائمة (المستقبل الطلابي) على 1804 أصوات ويليها قائمة (الوحدة الطلابية) والتي حصلت على 1774 صوتا بينما حصلت قائمة (مستقلة ) على 176 صوتا.

 

يذكر أن جمال خاشقجي طالب مرارا من الحكومة السعودية، وولي العهد ، بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنها الحليف الأفضل للمملكة.