بعد أيام من تدشين كتائب “ابن سلمان” الإلكترونية بقيادة المستشار في الديوان الملكي السعودي “سعود القحطاني” هاشتاغا للهجوم على فلسطين وشعبها تحت عنوان “#الرياض_اهم_من_القدس” مستغلين تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عن حزب الله، رد ناشطون فلسطينيون وعرب على كتائب الذباب الإلكتروني بهاشتاغ جديد تحت عنوان “#القدس_أهم_من_الملك”.

وهاجم النشطاء الكتائب الإلكترونية المستأجرة التي حاولت زرع الفتنة بالمنطقة، وشحن النشطاء العرب بتويتر ضد الفلسطينيين بعدد من الافتراءات المزعومة.

#القدس_اهم_من_الملك الذي لايزال يراهن على الاستعمار واهم ومسكين ، نهايته مآساوية ، #القدس_لنا لانها قطعة منا — العابد_الجزائر (@alhaq_nour) November 25, 2017

#القدس_اهم_من_الملك

كيف نحرر القدس و عقولنا مقيدة بالجهل و الكراهية ..

كيف نحارب اسرائيل و نحن نكدّس الثأر بين اجيال امتنا..

كيف نقتل الشيطان الأكبر و قد أصبحنا احزاب للشياطين ..

انها الفتنة لعن الله كل من كان وقوداً لها .. اسرائيل اليوم تعيش مجدها و سخفائنا يتبجحون بالتحرير .. — مواطن بلا وطـن (@mohamadshakars2) November 25, 2017

إن ما يقوم به النظام السعودي وذبابه الكتروني ووسائله الإعلامية من تبسيط للتعامل مع إسرائيل، يعطي الصهاينة إشارة خضراء لإستباحة الأقصى ثم هدمه لاحقا. هذا أول أهداف الصهيوسعوديين.#ضد_آل_سعود #AgainstAlSaud#القدس_أهم_من_الملك — مواطن صاحي (@johnysima1) November 25, 2017

وندد النشطاء بما وصفوه بالمحاولات العربية المستمرة لتعميم ثقافة التطبيع مع إسرائيل، حسب قولهم.

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا السلطان عبد العزيز ابن عبد الرحمن الأفضل السعود أقر وأعترف ألف مرة للسير برسي كوكس مندوب بريطانيا العظماء لا مانع عندي من اعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم كما تراه بريطانيا التي لا أخرج عن رايها حتى تصيح الساعة#القدس_اهم_من_الملك #زياد_عيتاني pic.twitter.com/ODh4kmDSLG — Zaiter Nadeem (@NadeemZaiter) November 25, 2017

كل شي أهم من الملك… تخايل حتّى حفاض إبني عبّاس أهم من الملك ومن الأرض يلي هو ملك عليها أصلاً….#القدس_اهم_من_الملك — Hussien Khalifeh (@HussienKhalife) November 25, 2017

آخرون أعربوا عن غضبهم إزاء أخبار التقارب الإسرائيلي العربي المتسارع وفسروها بأنها تآمر عربي على القضية الفلسطينية.

اذا كانت القدس لا تعنبك وتعتبرها صفا من الحجارة.. فلا يمكنك ان تتآمر عليها لأن لها من القدسية ما لا يعلمه إلا الله ولن يسمح الله أن يقضى على ذكره

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعتَدُوهَا وَمَنْ يَتعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون#القدس_اهم_من_الملك #زياد_عيتاني — Zaiter Nadeem (@NadeemZaiter) November 25, 2017

بقلم د. طارق قلت يا قدس سلاما خانكِ ذاك السلمانا

فهو من بني صهيون ويبتغي منهم رضوانا

قالت لي والدمع ينزل خانني ال سلول

باعني سلمان سلعة كي يعانقه اليهود قالها صدام مرة.. للغرب انتم ستركعون

علوج تعبدون المال لأنكم بني صهيون, #القدس_أهم_من_الملك #القدس_اهم_من_ال_سلول — بوابة القدس (@BawabatAlquds) November 25, 2017

وزير العدل السعودي السابق محمد العيسى وسفير المملكة في باريس خالد العنقري يزوران أكبر كنيس يهودي في فرنسا !

كل هذا وتنكرون ؟!

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ #القدس_اهم_من_الملك — Zaiter Nadeem (@NadeemZaiter) November 25, 2017

لا يمكن ان يصبح التعامل مع الصهاينة امرا طبيعيا فنحن نفطم على العداء لهم ويبقى مشهد دخولنا إلى القدس بسلاحنا واشلائنا يطفوا على وجه أفكارنا العروبية ولسوف ندخلها والله معز الاولياء ومن تطاول على فلسطين فقد جعل الله عدوه الاول #زياد_عيتاني#القدس_اهم_من_الملك — Zaiter Nadeem (@NadeemZaiter) November 25, 2017

وكانت الكتائب الإلكترونية عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” أطلقت قبل أيام هاشتاجا بعنوان: “#الرياض_اهم_من_القدس”، شارك فيه العديد من الكتاب والمغردين المقربين من الديوان الملكي السعودي، أكدوا خلاله بأن القضية الفلسطينية والقدس خاصة لم تعد تهمهم.

وجاء الهاشتاج، ردا على تدوينة لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال فيها: “النقطة الاولى على جدول اعمال مؤتمر الحوار الفلسطيني: بان حزب الله ليس بمنظمة ارهابية، وان مضى ذلك التصنيف فنحن جميعا الى نفس المصير، يجب ان يكون الموقف بالإجماع لتصويب بوصله العرب السياسية، فلسطين والقدس”.

وعلى الرغم من أن تصريحات “أبو مرزوق” تخص حركته وتخصه شخصيا، إلا أن الكتائب الإلكترونية استغلت الأمر لتشن هجوما عنيفا على الشعب الفلسطيني أجمع، متنكرة لمدينة القدس التي طالما هللت للملك سلمان باعتباره فاتحها الجديد بعد أزمة البوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال فرضها على المسجد الأقصى قبل نحو شهرين من الآن.