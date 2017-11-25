لقيت عارضة الأزياء المغربية الشابة وجدان صدقي مصرعها في حادث سير مميت، الجمعة، الأمر الذي شكل صدمة قوية لأصدقائها وزملائها.

ونشر زميلها عارض الأزياء عثمان فتح الله كلمات مؤثرة، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “الله يرحمك أختي وجدان صدقي، الله يرحمك. الدنيا ماتعرفش صغير ولا كبير. الله يرحمنا يا ربي”.

وأثار خبر وفاة الفتاة الشابة، التي كانت تشتغل كعارضة في إحدى وكالات الأزياء المغربية، تعاطفا كبيرا من النشطاء الذين نشروا صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.