في آخر “شطحات” النظام السعودي ومحاولة إلصاقه أي كارثة تحل بالعالم بقطر والإخوان، خرج خبير عسكري سعودي عرفه النشطاء بأنه العميد حسن الشهري ليتهم قطر وجماعة الإخوان وحركة حماس بتنفيذ مجزرة مسجد الروضة بالعريش شمال سيناء.

وزعم “الشهري” خلال لقاء له بأحد القنوات الفضائية، أن ما وصفه بالإرهاب الذي تقوده إيران وقطر والإخوان وحركة حماس تقع عليه المسؤولية عن تفجير مسجد الروضة في سيناء.

وأضاف أن السعودية تقود مواجهة الإرهاب الذي تقوده إيران وقطر وتشارك فيه حماس، زاعماً أنه تم تهريب الأسلحة في الهجوم والهجمات في سيناء من قبل إيران والأنفاق في غزة.

وتابع “كنا نتوقع أن حماس عادت لرشدها لكنها عادت لنفس الموقع ولم تستطع ان تنسلخ من عباءة الاخوان”.

مزاعم الخبير العسكري السعودي عرضته لموجة من السخرية عبر مواقع التواصل، واتهمه النشطاء برمي التهم جزافا دون أي دليل أو سند أو مصدر يمكن أن يتم الرجوع إليه.

وعرف عن “الشهري” تطبيله للنظام السعودي منذ بدء الأزمة الخليجية، وتحليل الأحداث السياسية بما يتماشى مع أفكار ورؤية محمد بن سلمان، عن طريق الإساءة لما يعتبرهم خصوم ولي العهد بدء من قطر ومرورا بحركة حماس إلى جماعة الإخوان في مصر.