في آخر “شطحات” النظام السعودي ومحاولة إلصاقه أي كارثة تحل بالعالم بقطر والإخوان، خرج خبير عسكري سعودي عرفه النشطاء بأنه ليتهم وجماعة الإخوان وحركة بتنفيذ مجزرة بالعريش .

 

وزعم “الشهري” خلال لقاء له بأحد القنوات الفضائية، أن ما وصفه بالإرهاب الذي تقوده وقطر والإخوان وحركة حماس تقع عليه المسؤولية عن تفجير مسجد الروضة في سيناء.

 

وأضاف أن تقود مواجهة الذي تقوده إيران وقطر وتشارك فيه حماس، زاعماً أنه تم تهريب الأسلحة في الهجوم والهجمات في سيناء من قبل إيران والأنفاق في غزة.

 

وتابع “كنا نتوقع أن حماس عادت لرشدها لكنها عادت لنفس الموقع ولم تستطع ان تنسلخ من عباءة الاخوان”.

مزاعم الخبير العسكري السعودي عرضته لموجة من السخرية عبر مواقع التواصل، واتهمه النشطاء برمي التهم جزافا دون أي دليل أو سند أو مصدر يمكن أن يتم الرجوع إليه.

 

وعرف عن “الشهري” تطبيله للنظام السعودي منذ بدء الأزمة الخليجية، وتحليل الأحداث السياسية بما يتماشى مع أفكار ورؤية ، عن طريق الإساءة لما يعتبرهم خصوم ولي العهد بدء من قطر ومرورا بحركة حماس إلى جماعة الإخوان في .