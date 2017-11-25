سخر الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي من خطاب رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي أمس، الجمعة، والذي ذكر فيه أنه سيرد بـ”قوة غاشمة” على الإرهاب بعد هجوم مسجد العريش الذي أودى بحياة 305 شخص أثناء صلاة الجمعة.

ودون “خاشقجي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا من اللفظ الذي أطلقه السيسي (سنرد بقوة غاشمة) ما نصه:”سنرد بقوة غاشمة ! هذا ما عنده حتى كاتب خطابات فاهم”.

وتساءل “فكيف سيفلح في الحرب ع الاٍرهاب ؟”

سنرد بقوة غاشمة ! هذا ما عنده حتى كاتب خطابات فاهم ، فكيف سيفلح في الحرب ع الاٍرهاب ؟ https://t.co/E5OKjrbLZY — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 25, 2017

وفي أول رد فعل له على حادث العريش الإرهابي الدموي، توعد عبد الفتاح السيسي رئيس النظام المصري أمس، الجمعة، بالرد بقوة غاشمة ضد منفذي هجوم مسجد الروضة شمال سيناء وأدى لمقتل 235 مصلياً وإصابة أكثر من100 آخرين .

وذكرت مصادر أمنية أن القتلى سقطوا إثر إطلاق وابل من الرصاص بعد تفجير عبوة ناسفة بجوار المسجد، الذي يقع في قرية الروضة شرق مدينة بئر العبد.

وقال السيسي إن الهجوم “لن يزيدنا إلا صلابة وقوة لمكافحة الإرهاب”.. حسب وصفه.

وأعلن السيسي أن القوات المسلحة والشرطة المدنية ستقوم بالثأر للضحايا واستعادة الأمن والاستقرار خلال الفترة القادمة.

وتابع في كلمته “أن الله لن يخذل اهل الخير وسوف يهزم اهل الشر والخراب والتدمير”، لافتاً إلى أن مصر تواجه الارهاب بالنيابة عن المنطقة والعالم.

وارتفع عدد قتلى المجزرة التي وقعت في #مسجد_الروضة، في شمال سيناء أمس، الجمعة، إلى 305 قتلى، حسب ما أعلنت النيابة العامة المصرية، السبت.

ومن بين القتلى 27 طفلاً، حسب ما قالت النيابة في بيان لها. وأضافت النيابة أن عدد المصابين وصل 128.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت بوقوع قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب مسجد بشمال سيناء، حيث انفجرت خلال تأدية المصلين لصلاة الجمعة بالأمس.