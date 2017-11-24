انتهز ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، حادثة الهجوم الدموي على مسجد الروضة شمال سيناء، الجمعة، والذي ادى لمقتل ما لا يقل عن 235 شخصاً وإضابة اكثر من 100 آخرين، للتحريض على قصف قناة “الجزيرة”!.

وخرج ضاحي خلفان (بوق ولي عهد ابو ظبي في تويتر) ليحرض ضد قطر، ولكن هذه المرة كان الحال أشد جنونا إجراما حيث دعا في تغريدة له رصدتها (وطن) التحالف العربي إلى قصف قناة “الجزيرة”، زاعما بأنها “آلة داعية للارهاب”.

على التحالف أن يقصف الآلة الداعية للارهاب..قناة داعش والقاعدة والنصرة جزيرة الارهاب — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

الجزيرة قناة تعمل لصالح الارهابيين — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى الرئيس المصريّ عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد “الروضة” بشمال سيناء، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 235 مدنيا أثناء صلاة الجمعة.

ووفقا للبرقية التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، دعا أمير قطر للمتوفين بالرحمة سائلا المولى عز وجل وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد الأمير إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة الوحشية التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وفتحت التغريدة العدائية والغير مسؤولة التي تدعو لقصف قناة إخبارية لمجرد أنها تخالف سياسة بلاده أو تفتح أبوابها للمعارضين، على “خلفان” سيلاً لاذعاً من التعليقات وضعته في موقف محرج.

ماحدث لمصر اليوم من ارهاب انتم سببه اوضح

تدمرون انتم وبني سعود اقتصاد مصر عن القائم على السياحة ..عشان مصر تظل تحت اقدامكم تاخذ وتعطوها. وتنفذون سياستكم. ومواقف مصر الأخيرة في القضايا الإقلمية والدولية كانت ضدكم ولهذا السببب تمت المجزرة المراوعة وكل اصابع الإتهام تشير نحوكم — لبنة المجاهد (@mnb25411) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

قصف محطه اخبارية وقتل كل الصحفيين ومن يعمل فيها الله اكبر عليك

انت اكبر ارهابي مجرم — غيهبان بن مرَّهـ🇶🇦 (@ali_marri5q) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

نسيت دبي مركز الدعاره و البارات — Khalifa al-Badr (@k_albadr) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

يارجال سمعني صوت طقاعك بس

تهايطون واجد جرب حضك تعدي على ذره وحده بس من تراب قطر والله لا نحرقك انت ودولتك

النفس قد وصلت حدها

من فجوركم وكذبكم وهياطكم — غيهبان بن مرَّهـ🇶🇦 (@ali_marri5q) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وكعادته وضمن تغريداته المثيرة للسخرية دائما، اتهم نائب رئيس شرطة دبي قطر وجماعة الإخوان المسلمين في مصر بتنفيذ حادث العريش الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 235 شخص على الأقل وإصابة آخرين داخل مسجد “الروضة” بمنطقة “بئر العبد”.

تتحمل الجزيرة وحكومة الحمدين كل ما يحدث لمصر من عمليات إرهابية. هذا التأجيج لجزيرة الارهاب و هذه نتائجه — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وبدون أي دليل ولا استناد لأي مصدر، وحتى دون أن يفكر ألصق “خلفان” الحادث الدموي لجماعة الإخوان وقطر مباشرة، ويبدو أن “فوبيا الإخوان وقطر” صارت تلازمه دائما، حتى أن السلطات المصرية محل التحقيق لم توجه التهمة للإخوان كما زعم نائب رئيس شرطة دبي.

ودون “خلفان”:”إرهابي من السهولة أن يقتحم مسجد فيه مصلين ويرتكب مجزرة…هؤلاء صناعة اخوانية”.

إرهابي من السهولة أن يقتحم مسجد فيه مصلين ويرتكب مجزرة…هؤلاء صناعة اخوانية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

ولم ينسى بالطبع إقحام “الجزيرة” بالأمر، وغرد:”تتحمل الجزيرة وحكومة الحمدين كل ما يحدث لمصر من عمليات إرهابية. هذا التأجيج لجزيرة الارهاب و هذه نتائجه”.

تتحمل الجزيرة وحكومة الحمدين كل ما يحدث لمصر من عمليات إرهابية. هذا التأجيج لجزيرة الارهاب و هذه نتائجه — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

ماجد عبدالهادي: “لتعلن دولة الإمارات أن ضاحي خلفان يهرف بما لا يعرف”

ورد الصحفي ومراسل قناة “الجزيرة” ماجد عبدالهادي على تغريدات “خلفان” النكراء بقوله: “أن يدعو ضابط أمن رفيع إلى قصف قناة تلفزيونية رداً على تعارض عملها مع سياسة بلاده، فذاك تأكيد جديد على أن العرب يعانون أيضاً من إرهاب الدولة، لا إرهاب القوى المتطرفة فحسب”.

وتابع “وإلا فلتعلن دولة الإمارات أن ضاحي خلفان يهرف بما لا يعرف، و أنه لهذا السبب استحق أن يكون مسؤولا سابقاً.”

أن يدعو ضابط أمن رفيع إلى قصف قناة تلفزيونية رداً على تعارض عملها مع سياسة بلاده، فذاك تأكيد جديد على أن العرب يعانون أيضاً من إرهاب الدولة، لا إرهاب القوى المتطرفة فحسب، وإلا فلتعلن دولة الإمارات أن @Dhahi_Khalfan يهرف بما لا يعرف، و أنه لهذا السبب استحق أن يكون مسؤولا سابقاً. https://t.co/76NHc51Gxk — ماجد عبد الهادي (@majedabdulhadi) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، أثارت جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار.

وطالب نشطاء قناة “الجزيرة” برفع دعوى قضائية على “خلفان” لدعوته لقصف وكالة إعلامية تخالفه الرأي.

دعوة لقناة الجزيرة @AJArabic الى رفع دعوى على القرد خلفان لدعوته لقصف وكالة اعلامية تخالفه الرأي — Mohammad Alkafrini (@MAlkafrini) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

بطريقكن اقصفو ال3 جزر يلي احتلتها أيران — ⚓ENG. MAHER⚓ (@ENG_MAHER6) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

جدير بالذكر أن “خلفان اعترف صراحةً ان السبب في الأزمة الخليجية هو استضافة قطر لمونديال 2022، وهو ما ينسف جميع ادعاءات دول الحصار حول اتهامات قطر بالارهاب.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” في أكتوبر الماضي:” اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.