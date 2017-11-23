بعد أكثر من 175 يوما على حصار قطر من قبل (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وفي ظل هجمة شرسة من قبل الكتائب الإلكترونية التابعة للمستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، خرجت الفنانة الإماراتية “أحلام” زوجة رجل الأعمال وبطل الراليات القطري مبارك الهاجري عن صمتها، وأعربت عن رأيها في قطر مؤكدة بأنها صاحبة فضل عليها.

وقالت “أحلام” في تدوينة له عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أنا #إماراتية ولي الفخر وأفدي بلادي وشيوخها وأهلها بروحي ، وزوجي وأولادي من #قطر ولها فضل علي ، و #السعودية تاج راسي والخليج كله صاحب فضل علي .. فلا تحملوني ما لا أطيق واتقو الله فيني وفي أنفسكم”.

أنا #إماراتية ولي الفخر وأفدي بلادي وشيوخها وأهلها بروحي ، وزوجي وأولادي من #قطر ولها فضل علي ، و #السعودية تاج راسي والخليج كله صاحب فضل علي .. فلا تحملوني ما لا أطيق واتقو الله فيني وفي أنفسكم 🙏🏻 — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” قد تداولوا مقطع فيديو قديم للفنانة الإماراتية أحلام وهي تغني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واصفة إياه بالأبي.

ووفقا لما نشره الناشطون فإن غناء الفنانة “أحلام” وإشادتها بأمير قطر والتي سبق لها وانتقدت اغنية “قولوا لقطر”، جاء خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف في قطر.

وحاولت الكتائب الإلكترونية التابعة للديوان الملكي السعودي سعود القحطاني التصيد في الماء العكر بعد تداول مقطع الفيديو، زاعمن بان “أحلام” وصفت الامير تميم بن حمد آل ثاني بـ”النبي” وهو مالم تقله الفنانة أحلام.

وأطلقت الكتائب الإلكترونية التابعة للقحطاني هاشتاجا بعنوان: “تميم_النبي” هاجموا خلاله الفنانة أحلام زعموا فيه بأنها أقرنت الامير تميم بن حمد بمقام النبي عليه السلام، داعين لإسقاط الجنسية الإماراتية عنها.

وفي سبيل تفنيد الادعاءات الكاذبة لكتائب القحطاني، نشر مغردون مقطع للقصيدة التي تغنيها احلام للشيخ تميم بعنوان “خيل العليا وأسدنا تميم” والمقطع يقول: “ذاع صيتك وصرتي يا صلاة النبي درة الأرض بقيادة تميم الأبي”.

وأمس الخميس، وفي تطاول غير مسبوق، شنّ المغرد الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي، هجوما شديدا على الفنانة الإماراتية أحلام، متهما إياها بوصف أمير قطر بـ”النبي” في إحدى أغانيها، واصفا إياها بـ”العايبة”.

وقال “المزروعي” الذي اشتهر بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية دون ان يجد من يردعه في تدوينة عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن” موجها حديثه للفنانة احلام:” يا العايبة الحين تميم المجد ولا تميم النبي هذا تميم الرقلة انتي حرام تكونين فنانه لو بعدك تغنين في ملهى الكاف دروا في لندن ب ٢٠٠ جنية كان احسن لج”.

من جانبها، ردت الفنانة أحلام على تغريدة “المزروعي” متهمة إياه بالتلفيق والفبركة عليها داعية الله أن يريها فيه يوما آجلا غير عاجل.

وقالت “احلام” في سلسلة من الردود على “المزروعي”:”روح حسبي الله ونعم الوكيل فيك جعلك تشوفها في اغلا ما عندك يارب الظلم ظلمات وربي سبحانه بياخذ حقي منك ان شاء الله مثل ما أخذه من غيرك.. ترى تربينا ونحن نغني لشيوخنا وشيوخ الخليج وإذا بعد الازمه حبيتوا تطعنون فيني بالظلم وتبون كبش فدا عيشوا حياتكم كل ظالم وله يوم “.

وأضافت قائلة: “والاغنيه تقول تميم الابي مش النبي وإذا انا قايله تميم النبي الله ينتقم مني وإذا انت وغيرك تبلوا علي الله ينتقم منك ومنهم شر انتقام واشوف فيك يوم عاجلاً غير آجلا ان شاء الله ولا تخاف الدنيا سلف ودين وكما تدين تدان حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك”.