يبدو أن تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسياساته المتجهة (بسرعة الصاروخ) لتطبيع العلاقات مع المحتل الإسرائيلي، قد أثرت على المواطنين بالمملكة، ليظهر مواطن سعودي في “فيديو” مؤسف يدعو للحسرة، وهو يهاجم فلسطين ويصف شعبها بـ”الكلاب” و”الخنازير”!.

ووفقا للمقطع المتدوال الذي لم يحدد النشطاء زمن أو مكان تصويره، يزعم الشاب السعودي في الفيديو أن المساعدات السعودية لفلسطين خلال الأعوام الماضية كانت عبارة عن “حلب لخزائن الدولة السعودية”.. حسب وصفه.

وتابع هجومه وإساءته البالغة للفلسطينيين: “الكلام موجه للخنازير الفلسطينية على مدى عقود واقتصادنا يتم حلبه منكم، مليارات الريالات كان بحاجتها المواطن وأرسلناها لكم”. مضيفاً: “أنتم تماما كالكلاب الرديئة التي لا تنبح إلا في وجه من يطعمها”..حسب وصفه الذي أشعل موجة غضب وضجة كبيرة على مواقع التواصل.

واستمر الشاب السعودي (الذي يبدو أنه تأثر كثيرا بتصريحات كتاب ومحللين النظام السعودي عن التطبيع ومزاعم تهزي بأن فلسطين لا تمثل سوى عبأ على المملكة) في إلقاء تهمه وافتراءاته: “ارتزقتم بقضيتكم وبديننا المشترك وفي نفس الوقت تكنون لنا أشد العداء”.

وزعم “أنتم الفلسطينيون تتمنون زوالنا قبل أن تزول إسرائيل”.