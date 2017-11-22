يبدو أن تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسياساته المتجهة (بسرعة الصاروخ) لتطبيع العلاقات مع المحتل الإسرائيلي، قد أثرت على المواطنين بالمملكة، ليظهر مواطن سعودي في “فيديو” مؤسف يدعو للحسرة، وهو يهاجم فلسطين ويصف شعبها بـ”الكلاب” و”الخنازير”!.
ووفقا للمقطع المتدوال الذي لم يحدد النشطاء زمن أو مكان تصويره، يزعم الشاب السعودي في الفيديو أن المساعدات السعودية لفلسطين خلال الأعوام الماضية كانت عبارة عن “حلب لخزائن الدولة السعودية”.. حسب وصفه.
وتابع هجومه وإساءته البالغة للفلسطينيين: “الكلام موجه للخنازير الفلسطينية على مدى عقود واقتصادنا يتم حلبه منكم، مليارات الريالات كان بحاجتها المواطن وأرسلناها لكم”. مضيفاً: “أنتم تماما كالكلاب الرديئة التي لا تنبح إلا في وجه من يطعمها”..حسب وصفه الذي أشعل موجة غضب وضجة كبيرة على مواقع التواصل.
واستمر الشاب السعودي (الذي يبدو أنه تأثر كثيرا بتصريحات كتاب ومحللين النظام السعودي عن التطبيع ومزاعم تهزي بأن فلسطين لا تمثل سوى عبأ على المملكة) في إلقاء تهمه وافتراءاته: “ارتزقتم بقضيتكم وبديننا المشترك وفي نفس الوقت تكنون لنا أشد العداء”.
وزعم “أنتم الفلسطينيون تتمنون زوالنا قبل أن تزول إسرائيل”.
3 تعليقات علي “فيديو| تأثراً بفكر “ابن سلمان”.. سعودي يهاجم فلسطين ويصف شعبها بـ”الخنازير والكلاب”!”
الفلسطينية تاج رأسك يا اولاد الحرام بكفي الفلسطينية علموكوا في المدارس يا أجلاف يا أعراب يا جواعد يا أهل الغدر والنفاق ملعونة فلوسكوا يا صهاينة يا خونه وين كانت السعودية يا زبالة لما تذبحنا في مخيمات اللجؤ وفِي غزة والضفة وتشتتنا ولو مثل ما بتحكي اخذوا مليارات علي حسابكوا هههههه شو هالكلام هادا كان الفلسطينية مليونيرة في كل مكان وان شاء الله يضلوا الفلسطينية الرجال والابطال مش شلتكوا شلة ابو مازن شوكة في حلقوا لانه صمودنا فضحكوا .ولك صرماية طفل مرابط في الاقصي اللي بعتوه انتو والإمارات بتشرف عروشكوا ولَك الرجولة ما تصنعها الفلوس يا واطي يا خنزير وانا قلتها ابصقوا علي السعودي والإماراتي صهاينة العرب
يا للهول… بقايا الخنازير التي كانت تجْتّر الخراء بسفينة نوح تشتم اسياد امة محمد صلى الله عليه وسلم .لقد اقتنعت بعد الآن ان اصل عربان الجزيره العربيه هم من القِرَده والسحالي والعناكب والعقارب والضباع حسب نظرية التطور التي كنت ارفضها بقوه.كل هذا يا ابن القرد عشان ترضي الجربوع الصهيوني ..لعنة الله عليك وعلى خنازير آل سعود لتلحق ابناء المقبور تبع دولة الاصطبلات الصهيوايرانيه وعلى جرو مصر على ابو ابوكم الاول يا خنازير سفينة الطوفان.
تَتَوحّدُ الدّنيا.. وننفصلُ..
ونقلُّ نحنُ.. وتكْثرُ الدُّول
وتصيرُ كُلُّ لُغاتِها لُغةً.. وعلى حُروفِ الجّرِ نَقتتلُ!
هل ظلَّ للمُسْتعمرينَ يدٌ.. في ما يَحلُّ بنا.. وقَدْ رَحَلوا؟
أمْ أنّها يدُنا التي فَعَلتْ.. في حالِنا، أضْعاف ما فَعَلوا؟
تَتَوحُّدُ الدُّنيا على هَدَفٍ.. وتضيعُ منْ أهدافِنا السُّبلُ
ويصيرُ آخرنا كأولنا.. ويصير أولنا الذي يصلُ
فلِمن إذًا تصغي مسامعنا.. والكل يعلن أنهُ البطلُ..”.