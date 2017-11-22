أوضح عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري، أن الهدف الحقيقي وراء حصار قطر هو التدخل في شؤون الدول الداخلية، مؤكدا أن هذا الأمر “مرفوض وخط أحمر”.. حسب وصفه.

رئيس مجلس الوزراء : الهدف منذ بداية الأزمة واضح وهو التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر وهذا أمرا مرفوض وخط أحمر#الحقيقة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/0nuOoZD4os — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 22, 2017

وقال “آل ثاني” في تصريحات له ببرنامج “الحقيقة” على شاشة “تلفزيون قطر” مساء اليوم، الأربعاء، “لا بد من التأكيد أنه لا يوجد خلاف مع دول الحصار سواء خلاف على حدود أو جمارك او قضايا أمنية، والخلاف المزعوم بسبب نجاحات قطر إقليميا وعالميا ودعمها للقضايا الانسانية ودعمنا لاستقرار المنطقة واحترامنا لمطالب الشعوب”.

وأكمل متسائلا عن السبب الحقيقي لحصار قطر: “هل هو بسبب استضافة قطر لكأس العالم؟ أم هو تدخل في الشؤون الداخلية لنا؟”

وتابع:”الحقيقة الهدف واضح من الأزمة واصبح واضح للجميع وهو التدخل في الشئون الداخلية لدولة قطر ، وهذا أمر مرفوض وخط احمر بالنسبة لنا وللشعب القطري “.

رئيس مجلس الوزراء : موقف دولة قطر واضح منذ بداية الأزمة بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة #الحقيقة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/VzYvenliHB — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 22, 2017

وأضاف رئيس مجلس الوزراء القطري “قطر ماضية في كل مشاريعها الرئيسية منها مشاريع كأس العالم والتي ستنتهي قبل الوقت المحدد لها”.

وبين أن كأس العالم ليس لقطر فقط بل لكل العرب وسيكون تنظيمه مميز ونفتخر به كعرب.. حسب قوله.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.