لجأت زوجة مصرية إلى تحريض 3 أشخاص على اقتحام منزل زوجها سعودي الجنسية، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة؛ من أجل إجباره على تطليقها، قبل أن تتمكن قوى الأمن المصريّ من ضبطهم.

ووفقاً لتقارير مصرية فإن أحداث القضية تعود إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغاً من مسن سعودي “70 عاماً” مدرس متقاعد، عن دخول ثلاثة أشخاص وإكراهه على توقيع 7 إيصالات أمانة على بياض تحت تهديد سلاح أبيض قبل أن يلوذوا بالفرار.

وبتشكيل فريق بحث أمني توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة قاموا بجريمتهم بتحريض من الزوجة ” 23 عاماً ” لرغبتها في الطلاق.

وقامت الجهات الأمنية بالقبض على جميع المتهمين وتحويلهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.