تسريبات جديدة نشرها المغرد الشهير “نافذ”، تكشف جزء كبير من خفايا مخطط “ابن سلمان” للاستيلاء على العرش، وكواليس مهمة عن الأسباب وراء حملة اعتقالات الأمراء ورجال الأعمال في السعودية.

وأكد “نافذ” الذي يحظى حسابه بمتابعة واسعة من قبل النشطاء، في سلسلة تغريدات له بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، أن سبب حملة الاعتقالات التي بدأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أوائل نوفمبر الجاري، هو وصول مجموعة معلومات له كونت لديه تصور بأن أمر ما يدبر ضده داخل الأسرة المالكة وأن الخلافات داخل الأسرة آخذه بالتوسع.

وصل لولي العهد #محمد_بن_سلمان مجموعة #معلومات كونت لديه تصور بأن أمر ما يدبر #ضده داخل الأسرة المالكة وأن الخلافات داخل الأسرة #آخذه_بالتوسع — نافذ (@nafez_nafez) November 21, 2017

وأشار أن من ضمن هذه المعلومات، رصد العناصر الأمنية القريبة من”ابن سلمان” عدد من الاجتماعات بين الأمراء (الأحفاد) خارج المملكة، أثناء إجازات الصيف الماضي.

من ضمنها رصد العناصر الأمنية القريبة من محمد بن سلمان عدد من #الاجتماعات_بين_الأمراء (الاحفاد) خارج المملكة أثناء إجازات الصيف الماضي — نافذ (@nafez_nafez) November 21, 2017

وبالرغم من أن اجتماعات الامراء لم يكن مخطط لها، إلا أنها سببت قلق للعناصر الأمنية ولابن سلمان حيث غلب عليها “تذمر الأمراء” من سياسة ولي العهد وتدخلات محمد بن زايد الذي وصفوه بأنه شخص لئيم يوهم ابن سلمان بعلاقاته مع الأوروبيين والأمريكان.. بحسب ما نقل “نافذ”.

بالرغم من أن #اجتماعات_الامراء لم يكن مخطط لها الا انها سببت قلق للعناصر الأمنية ول بن سلمان حيث غلب عليها #تذمر_الأمراء من سياسة ولي العهد و#تدخلات محمد بن زايد الذي وصفوه بأنه #شخص_لئيم يوهم MBS بعلاقاته مع الأوروبيين والأمريكان — نافذ (@nafez_nafez) November 21, 2017

وفي إشارة لخطر آخر شعر به ولي العهد السعودي، قال “نافذ”:”أمر آخر هو محاولة الأمير فيصل بن فهد كسر الإقامة الجبرية للأمير محمد بن نايف، حيث لم يمتثل لأوامر الحرس الوطني وقام باقتحام القصر بسيارته، وكانت نتيجة ذلك نقل بن نايف لمكان غير معلوم”

أمر آخر هو محاولة الأمير #فيصل_بن_فهد كسر الإقامة الجبرية للأمير #محمد_بن_نايف حيث لم يمتثل لأوامر الحرس الوطني وقام #باقتحام_القصر بسيارته وكانت نتيجة ذلك نقل بن نايف لمكان غير معلوم — نافذ (@nafez_nafez) November 21, 2017

وأضاف “كذلك رصدت معلومات محمد بن سلمان تحركات داخل الأسرة وبعض رجال الأعمال للالتفاف حول الأمير أحمد بن عبدالعزيز كبديل مستقبلي للملك سلمان وجرت اتصالات مع الأمريكان بهذا الخصوص”.

كذلك رصدت #معلومات محمد بن سلمان تحركات داخل الاسرة وبعض رجال الأعمال للالتفاف حول الأمير #احمد_بن_عبدالعزيز كبديل مستقبلي للملك سلمان وجرت #اتصالات_مع_الامريكان بهذا الخصوص pic.twitter.com/lX4nJFHRde — نافذ (@nafez_nafez) November 21, 2017

واختتم “نافذ” تغريداته مشيرا إلى أن محمد بن سلمان، قد بدأ مخططه مبكرا وقام باعتقال الأمراء من أفراد أسرته والمعارضين به بعد شعوره بهذه التحركات ضده، فأراد أن “يتغدى بهم قبل أن يتعشوا به”.. حسب وصفه.

يشار إلى أنه منذ 9 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات شرسة، شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين.

وبررت السلطات السعودية، حملة القمع التي تقوم بها ضد المعارضة بمواجهتها المصالح الخارجية التي تهدد الأمن الداخلي.

وشهدت السعودية هذه الأيام سلسلة من الأحداث العجيبة والغير متوقعة بالمرة، بدأت باعتقال الدعاة والمعارضين وانتهت باعتقال “ابن سلمان” لأبناء عمومته من الأمراء وعدد آخر من المسؤولين والشخصيات الكبيرة بالدولة في مشهد أصاب السعوديين والمتابعين في الخارج بالذهول.

فيما اعتبر البعض اعتقال أمراء سعوديين بتهم مرتبطة بالفساد أنه سيعزز مناخ الاستثمار في المملكة، يرى مراقبون أن هذه الحملة تعد خطوة متقدمة على طريق تولي الأمير محمد بن سلمان عرش السعودية بعد تنحية معارضيه.

“بن سلمان” مستمر في تثبيت نفوذه وتشديد قبضته في السعودية، فبعد توليه الكثير من المناصب المفصلية في المملكة على مدى الأشهر القليلة الماضية، أمر مساء السبت (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017) باحتجاز 11 أميراً والعشرات من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، إضافة إلى الكثير من رجال الأعمال المتنفذين.

وقُبيل هذه الخطوة التي وصفها مراقبون بـ”الزلال الذي هز المملكة”، صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد. وجرت حملة الاعتقالات بعد ساعات قليلة على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”.

ويبدو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعمل على إحكام قبضته في السياسة والاقتصاد، بحسب ما يرى محللون، عبر استراتيجية مزدوجة: التصدي لأي معارضة، واستقطاب الجيل الشاب إلى حلقة طموحاته.