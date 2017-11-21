بعد غياب استمر لثلاثة أيام، ظهر المدون المصري الشهير، إسلام الرفاعي، المعروف باسم “خرم”، في نيابة أمن الدولة العليا بضاحية التجمع الخامس، ليتضح أنه تم احتجازه من قبل قوات الأمن المصري.

وقال المحامي المصري، خالد المصري، لصحيفة “مدى مصر” الإلكترونية، إن الرفاعي متهم في القضية رقم 977 لسنة 2017، حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا ويواجه في إطارها اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة”، وهي “الإخوان المسلمون”، وكذلك بـ”نشر أخبار كاذبة”.

وأوضح المحامي أنه فضلا عن إسلام الرفاعي تضم القضية كلا من محمد محمد حمزة، وإبراهيم بكري، ومحروس السيد عبد الحميد، وبلال كمال عبد العال، وعبد الرؤوف عبد المحسن محمد، وإسلام عبد المجيد سيد، والمصورين الصحفيين أحمد حمودة السخاوي وأحمد عبد الوهاب محمد علي.

ويواجه المدون المصري هذه الاتهامات على الرغم من أنه معروف كملحد، وصفحته على موقع “تويتر” تحتوي على صور إباحية وتغريدات جنسية.

وحددت النيابة يوم الـ3 من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا للنظر في قضيته.

‏وقال أحد أصدقائه في تدوينة له عبر موقع “تويتر”: “(خرم) محبوس حاليا في سجن طرة على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية”.

@5orm محبوس حالياً في سجن طرة على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية واتحدد له جلسة ٣ ديسمبر. ده اللي وصل لنا بعد اختفاؤه من يوم الخميس الماضي طبقاً لمحامين حضروا معاه التحقيق في نيابة أمن الدولة بالتجمّع الخامس. — Ibrahim Gamaleldin (@Fo2ElSoto7) November 20, 2017

يشار إلى ان إسلام الرفاعي، الشهير على “تويتر” بوصف “صاحب نظرية الخرم”، صاحب حساب ساخر على موقع التواصل الشهير، ولديه عشرات الآلاف من المتابعين الذين سبب لهم خبر القبض عليه صدمة كبيرة.

واستغرب ناشطون من ربط الناشط “خرم” بجماعة أبعد ما تكون عن معتقداته، مطالبين في الوقت ذاته بالإفراج عنه.

اسلام الرفاعي "خرم" صاحب الحساب اللي في المنشن ، تم اختطافه من قبل الامن ، وتم التحقيق معه دون ابلاغنا كمحامييه ، ومعلومات انه متهم بالانضمام لجماعة محظورة!! تصفح الحساب ، لتعلم انه كاذب وخطأ ،، حريات الناس مش لعبه

اكتبوا عنه#خرم_مش_مجرم @5orm — Gamal Eid (@gamaleid) November 20, 2017

إسلام الرفاعي @5orm إتمسك يوم الخميس من أمن الدولة واتحجز في مقرهم في التجمع ومتهمينه بقضية إنضمام لجماعة إرهابية وحاليا مستنيين عرضه على النيابة.

إسلام محتاج دعمكم#خرم_مش_مجرم — Yosra El Lozy (@Yosraellozy) November 20, 2017

الدولة مش عاوزة موهوبين ولا مبدعين خارج طوعها.. اللي مش هتعرف تشتريه أو تكسره أو تبتزه هتسجنه أو تغتاله معنويا أو تجبره يعيش في المنفى #خرم_مش_مجرم #خرم_مش_إرهابي #إسلام_الرفاعي_مش_مجرم — محمد الجارحي (@MGar7ey) November 20, 2017

واحد ملحد أمن الدولة قبضت عليه من يومين !

واتحول للنيابة بتهمة الانضمام لجماعة إسلامية متطرفة والإرهاب 😃 !

اسمه اسلام الرفاعي الشهير بـ #خرم وكان ليا موقف كنت هضربه عالقهوة لسخريته من القرآن ! #خرم_ملحد #خرم_مش_إرهابي #خرم_مش_جرم #مصر #السيسي pic.twitter.com/TVqHCUsd29 — جهاد المصراوي (@gehadmasrawy) November 20, 2017

هذا الشاب المصري اسمه اسلام الرفاعي.. أشهر ملحد في مصر وشهرته "خرم"..

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تم القاء القبض عليه بتهمة الانتماء للاخوان المسلمين 😱

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ما ندري نضحك على ايه والا ايه.. على اسمه والا شهرته والا تهمته في هذا البلد المهووس بالاخوان ! pic.twitter.com/91Ad4BJEhI — Mohammad Alkhaldi (@bodalal2) November 21, 2017