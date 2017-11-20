شن المحلل السياسي الأردني والمتخصص بالسياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، الدكتور نصير العمري هجوما عنيفا على النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية، ناعتا إياه بـ”النظام الوقح”، مؤكدا بانها تقود حلفا عربيا فاشلا وهزيلا وجائعا وخائفا على حد قوله.

وقال “العمري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”السعودية تقود حلفا عربيا فاشلا هزيلا جائعا خائفا. الغريب ان النظام السعودي بضيع وقته بمحاولة توحيد الصف العربي. هل بقي صف عربي؟ قطر محاصرة، اليمن جائعة، مصر والأردن في أزمة اقتصادية خانقة. سوريا مدمرة. من ينتظر من هولاء المدد فسيطول انتظاره الى الأبد”.

السعودية تقود حلفا عربيا فاشلا هزيلا جائعا خائفا. الغريب ان النظام السعودي بضيع وقته بمحاولة توحيد الصف العربي. هل بقي صف عربي؟ قطر محاصرة، اليمن جائعة، مصر والأردن في أزمة اقتصادية خانقة. سوريا مدمرة. من ينتظر من هولاء المدد فسيطول انتظاره الى الأبد — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) November 19, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى منتقدا تحميل حزب الله مآسي العرب جميعها قائلا: “حزب الله ليس بريئا ولكن لا يجوز محاكمته دون النظر الى جرائم غيره من الأحزاب والانظمة. لوم حزب الله وتحميله كل موبقات حكام العرب محاولة للتغطية على فشل السعودية في اليمن وسوريا والعراق بسبب انشغال حكامها بالفساد بينما كانت ايران تعمل تحالفات مع العرب”.

حزب الله ليس بريئا ولكن لا يجوز محاكمته دون النظر الى جرائم غيره من الأحزاب والانظمة. لوم حزب الله وتحميله كل موبقات حكام العرب محاولة للتغطية على فشل السعودية في اليمن وسوريا والعراق بسبب انشغال حكامها بالفساد بينما كانت ايران تعمل تحالفات مع العرب — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) November 19, 2017

وأكد “العمري” على ان “النظام السعودي نظام وقح لا يخجل حتى من شعبه. بينما يتم احتجاز عشرات الفاسدين من آل سعود بتهم فساد بمئات المليارات يتصرف هذا النظام وكأنه عمر بن عبدالعزيز. يصف غيره بالعمالة والخيانة وينسى انه قبض على أمراءه بتهمة الفساد والخيانة للشعب السعودي”.

النظام السعودي نظام وقح لا يخجل حتى من شعبه. بينما يتم احتجاز عشرات الفاسدين من آل سعود بتهم فساد بمئات المليارات يتصرف هذا النظام وكأنه عمر بن عبدالعزيز. يصف غيره بالعمالة والخيانة وينسى انه قبض على أمراءه بتهمة الفساد والخيانة للشعب السعودي — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) November 19, 2017

واختتم تدويناته حول الموضوع قائلا: “انا علماني ارفض تدخل الإسلاميين السنة والشيعة بالسياسة وارفض حكم طغاة حكم العرب العملاء وارفض التحكيم بين الحلف الإيراني والحلف السعودي لإن اللعبة بالأساس لعبة غير اخلاقية وغير عادلة يتنافس فيها لعيبة يجب حظرهم من ممارسة اللعبة”.

انا علماني ارفض تدخل الإسلاميين السنة والشيعة بالسياسة وارفض حكم طغاة حكم العرب العملاء وارفض التحكيم بين الحلف الإيراني والحلف السعودي لإن اللعبة بالأساس لعبة غير اخلاقية وغير عادلة يتنافس فيها لعيبة يجب حظرهم من ممارسة اللعبة. — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) November 19, 2017

واختُتمت في القاهرة، مساء الأحد، القمة الاستثنائية لوزراء الخارجية العرب.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أن لا حرب قادمة على إيران في الوقت الراهن.

وأعلن وزراء الخارجية أن حزب الله اللبناني هو منظمة “إرهابية”، الأمر الذي لقي اعتراضا من وفدي لبنان، والعراق.

وبحسب أبو الغيط، فإن “هناك إجماعا عربيا على رفض النهج الايراني. ونأمل في أن تكون الرسالة وصلت إلى ايران وتغيّر نهجها”.

وأشار إلى أن “اجتماع وزراء الخارجية العرب لم يقرر بعد اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، إنما أحاطته بالموقف العربي من إيران وممارساتها”.

وقال: “لن نعلن الحرب على إيران في المرحلة الراهنة. الهدف هو مناشدة العالم إدانة الممارسات الإيرانية”.

وحذر أبو الغيط إيران من “مغبة استمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”، مؤكدا “أنه ستتم مخاطبة المجتمع الدولي وعرض التهديدات الإيرانية عليه”.