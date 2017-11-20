نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صفحته في فيسبوك مقطع فيديو يجمعه مع أسرة الحريري أثناء استقباله لهم في قصر الإليزيه.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “ماكرون” في الفيديو وهو بجانب ابن سعد الحريري، ويستدعي ضابط التنسيق في القصر الرئاسي ليقدم له ابن الحريري الذي سبق له أن كان طالباً بإحدى المدارس العسكرية في بريطانيا ليجري التعارف بينهما.

ووفقا للفيديو فقط طلب “ماكرون” من الضابط الفرنسي أن ينسق مع ابن الحريري ليجد له فرصة للتدريب في المدرسة العسكرية سان سير، أرقى وأشهر المدارس العسكرية في فرنسا والتي تخرج منها جل القيادات العسكرية العليا في البلاد.

وتم الاتفاق على أن يجدوا لابن الحريري فرصة ليمضي يومين في المدرسة الراقية أثناء عطلته من جامعة جورج تاون بواشنطن.

يشار إلى أن “ماكرون” علق على مقطع الفيديو بالقول إن فرنسا تولي أهمية خاصة لاستقرار لبنان نظراً لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.