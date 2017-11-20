لم يمضي ساعات قليلة على تداول “فيديو” لعدد من ضباط الجيش المصري، وهم يعرفون أنفسهم أمام السيسي بالأمس، كقادة محاربين يتولون مشاريع استزراع “السمك والجمبري”، حتى دشن ناشطون هاشتاغ #خير_أسماك_الأرض” سخروا فيه من انشغال الجيش بالانتاج السمكي والحيواني وغيره، عن مهمته الأساسية في حمل السلاح والتدريب وحماية الحدود.

وتداول رواد التواصل الفيديو بصورة واسعة، ليغردوا عن خط الإنتاج الجديد للجيش، وهو السمك والجمبري، ليلحق بالمعكرونة وعدة منتجات أخرى تمثل “مشاريعه الاقتصادية”.

وأخذ نشطاء تويتر عبر الهاشتاغ، في السخرية من طريقة تعريف الضباط بأنفسهم أمام السيسي: “قائد خط السمك”، ونظيره “قائد خط الجمبري”.

عميد أركان حرب سي فود البحرية#خير_أسماك_الأرض — Moataz Adel (@MoatazAadel) November 19, 2017

خير أسماك وسماكين الأرض.. رائد "مقاتل" أحمد سامي قائد خط الجمبري يا فندم

رائد "مقاتل" محمد إبراهيم قائد خط السمك… https://t.co/ivdaGDKhNi — AbdElrahman Fares 🤐 (@abdofares) November 18, 2017

اه صخ جيوش الزواحف انما جيشنا بقي احسن شوية لانه قشريات #خير_اسماك_الارض — Ibrahim (@Ibrahim97347724) November 19, 2017

سمك مصر خير اسماك الارض مدرب علي افضل الطرق ليهضم بسهولة و لا يؤلم في خروجه — AHMED (@ahmedonlyon) November 19, 2017

نعم لافتتاح مطعم اسماك الجبهة لتصريف انتاج الاسماك و الجمبري.

بس ده هيحتاج علي الاقل عميد اركان حرب مقاتل علشان يقدر يتغلب علي سيطرة ابن حميدو و sea gull علي مسرح العمليات 😂😂#خير_اسماك_الارض #كفر_الشيخ https://t.co/nxCCFxqlK5 — Mä7äme7oo (@mohammed_0187) November 19, 2017

آخرون تحسروا على تاريخ الجيش المصري، ووصوله لهذه الدرجة من “الهوان” والسطحية في ظل حكم النظام الحالي.

كنا زمان خير اجناد الأرض والآن أصبحنا ازفر اسماك الأرض واحسن حيوانات الأرض واحسن فراخ الأرض وأغلى بيض الأرض.. وتحيا مااااسرتلات مرات — احرار مصر (@aeiPuxX97UGbqKh) November 19, 2017

يعني بعد ما كان جيشنا خير أجناد الأرض هيبقى بعد كدة خير أسماك الأرض ؟!

منه لله إللي زفر جيشنا — الخال سعيد البوشي (@elboshy165) November 19, 2017

والله العظيم كنت فاكرة تويتات قائد خط الجمبري والسمك دي تريقة مش حصلت بجد ومش عارفة ايه رد الفعل المناسب .. اموت ضحك والا اتقهر .. وليه رائد مقاتل دا حتى جمبري مش جامبو pic.twitter.com/11tcg30hhS — ولاء (@7alawethom) November 19, 2017

عميد أركان حرب سي فود البحرية#خير_أسماك_الأرض — Moataz Adel (@MoatazAadel) November 19, 2017

وافتتح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون في كفر الشيخ.

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016، فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.