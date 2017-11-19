انتشرت صورةٌ على مواقع التواصل الإجتماعيّ، لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، خلال استقباله عمته النائب بهية الحريري في باريس، بعد وصولها الأحد مع نجلها احمد الحريري.



وقال قيادي في تيار المستقبل لرويترز، إن سعد الحريري سيزور مصر غداً الاثنين.

والحريري وصل السبت من الرياض الى باريس، حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنه سيعود إلى لبنان يوم الأربعاء.

وقال الحريري في تصريحات للصحفيين في الإليزيه “سوف أحضر إن شاء الله عيد الاستقلال في لبنان، ومن هناك كل مواقفي السياسية سأطلقها بعد أن أرى فخامة رئيس الجمهورية”.

وأضاف “تعرفون أني قدمت استقالتي، وفي لبنان سنتحدث في هذا الموضوع”.

وعبر الحريري عن شكره للرئيس الفرنسي على استضافته له وعائلته، مؤكدا أن “فرنسا تلعب دائما دورا إيجابيا جدا في المنطقة”.