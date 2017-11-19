انتشرت صورةٌ على مواقع التواصل  الإجتماعيّ، لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل ، خلال استقباله عمته النائب في ، بعد وصولها الأحد مع نجلها احمد الحريري.


وقال قيادي في تيار المستقبل لرويترز، إن سعد الحريري سيزور غداً الاثنين.

 

والحريري وصل السبت من الى باريس، حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنه سيعود إلى يوم الأربعاء.

 

وقال الحريري في تصريحات للصحفيين في الإليزيه “سوف أحضر إن شاء الله عيد الاستقلال في لبنان، ومن هناك كل مواقفي السياسية سأطلقها بعد أن أرى فخامة رئيس الجمهورية”.

 

وأضاف “تعرفون أني قدمت استقالتي، وفي لبنان سنتحدث في هذا الموضوع”.

 

وعبر الحريري عن شكره للرئيس الفرنسي على استضافته له وعائلته، مؤكدا أن “ تلعب دائما دورا إيجابيا جدا في المنطقة”.

 