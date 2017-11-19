أعلنت عن تنظيمها حفلًا غنائيًا استعراضيًا تحييه الفنانة اللبنانية في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة ، يوم الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر المقبل، فيما قيل إن الحفل سيخصص للنساء فقط.

 

وتغني “طوجي” التي تزور المملكة لأول مرة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

 

وأثارَ هذا الإعلان حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين السعوديين، الذين جاءت تعليقاتُ الغالبية منهم رافضةً لإقامة الحفل.

 

يذكر أنّ الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلنت إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان مقرراً في إقامته نهاية الشهر اكتوبر الماضي في العاصمة الرياض، بعد ضجةٍ كبيرة أثارها السعوديون على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

 

ومؤخراً، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في عن حفلات كبرى سيحييها الفنان العراقي كاظم الساهر والموسيقار اليوناني العالمي ياني في الرياض وجدة.

 

ويحيي “القيصر” حفلتين غنائيتين في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر.

 

بينما يحيي الموسيقار “ياني” أربع حفلات اثنتان يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، واثنتان في الرياض يومي الـ3 و4 من ديسمبر.

 

فيما تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس حفلة بتاريخ 29 نوفمبر، للنساء فقط.

 

ويرى كثيرون أن الهيئة العامة للترفيه في السعودية وبتوجيهٍ مباشر من ولي العهد السعودي ، تخطو خطواتٍ سريعة لأحداث تغييرات جذرية في المجتمع السعودي، في إطار خطة “علمنة” المملكة، من خلال تنظيم حفلاتٍ غنائية، تستقدم لها فنانين من مختلف الدول العربية وحتى الأجنبية.