أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن تنظيمها حفلًا غنائيًا استعراضيًا تحييه الفنانة اللبنانية هبة طوجي في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، يوم الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر المقبل، فيما قيل إن الحفل سيخصص للنساء فقط.

وتغني “طوجي” التي تزور المملكة لأول مرة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأثارَ هذا الإعلان حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين السعوديين، الذين جاءت تعليقاتُ الغالبية منهم رافضةً لإقامة الحفل.

#المملكه_العربيه_السعوديه

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حسبنا الله ونعم الوكيل في #هيية_التسفيه وليس الترفيه الترفيه محشوم عنهم

بالامس #لبنان مصوت في الامم المتحده ضد قرار مقدم من السعوديه يدين ايران المجوسيه بانتهاك حقوق البشر واليوم يجلبون لناالسافله اللبنانيه هبة طوجي للغناء في الرياض

طجوكم في #جبل_دخان pic.twitter.com/4WIFKRd3o3 — علي المحنشي (@ali_mm55) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

#لن_نقبل_بغير_الشريعه

الفنانة(العفنة) اللبنانية هبه طوجي ستأتي ترقص وتغني لنساء أرض مكة والمدينة❗

لكن على ماذا سترقصون⁉هل هو احتفالا بسقوط بغداد⁉

أم دمشق⁉

أم بيروت⁉

أو صنعاء⁉

🔴ياحمقى أنتم تعجلون بلحاقنا بركبهم وبطحن جماجمنا على أيدي الروافض قريبا❗أفيقوا🕪🕪 pic.twitter.com/4C36gNgBJE — مغرد محتسب (@hosbah_tweet) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

البلد مدحدرة

بدل مايكسبون الشعب قاعدين يخسرونهم

الله يسلط على من يغرّب ديننا ويؤذينا في وطننا

اضعف خلقه

اللي يشغله في نفسه وصحته ياحي ياقيوم — اسمعوا وعوا (@ghhgihghhggi055) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

يذكر أنّ الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلنت إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان مقرراً في إقامته نهاية الشهر اكتوبر الماضي في العاصمة الرياض، بعد ضجةٍ كبيرة أثارها السعوديون على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

ومؤخراً، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن حفلات كبرى سيحييها الفنان العراقي كاظم الساهر والموسيقار اليوناني العالمي ياني في الرياض وجدة.

ويحيي “القيصر” حفلتين غنائيتين في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر.

بينما يحيي الموسيقار “ياني” أربع حفلات اثنتان يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، واثنتان في الرياض يومي الـ3 و4 من ديسمبر.

فيما تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس حفلة بتاريخ 29 نوفمبر، للنساء فقط.

ويرى كثيرون أن الهيئة العامة للترفيه في السعودية وبتوجيهٍ مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تخطو خطواتٍ سريعة لأحداث تغييرات جذرية في المجتمع السعودي، في إطار خطة “علمنة” المملكة، من خلال تنظيم حفلاتٍ غنائية، تستقدم لها فنانين من مختلف الدول العربية وحتى الأجنبية.