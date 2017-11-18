تناقلت العديدُ من الحسابات على مواقع التواصل، صوراً، للشاب السعودي ، صاحب لقب “أضخم شاب في ”، بعد أن انخفض وزنه من 610 كلغم إلى 68 كلغم.

البرفيسور عائض القحطاني فيديو يظهر المراحل المتعددة التي مر بها الشاب العشريني، والتي غطتها العديد من القنوات العربية والعالمية ومن بينها قناة العربية.

 

يذكر أن الإعلام كان سلط الضوء على حالة الشاعري في 2013، بعد أن أمر العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمتابعة قضيته وعلاجه.

 

ونُقل الشاعري حينها من منزله في مدينة جازان جنوب المملكة إلى بواسطة طائرة بعد أن شارك 16 شخصاً ورافعات بإخراجه من منزله.