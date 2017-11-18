تناقلت العديدُ من الحسابات على مواقع التواصل، صوراً، للشاب السعودي خالد الشاعري، صاحب لقب “أضخم شاب في السعودية”، بعد أن انخفض وزنه من 610 كلغم إلى 68 كلغم.

البرفيسور عائض القحطاني فيديو يظهر المراحل المتعددة التي مر بها الشاب العشريني، والتي غطتها العديد من القنوات العربية والعالمية ومن بينها قناة العربية.

يذكر أن الإعلام كان سلط الضوء على حالة الشاعري في 2013، بعد أن أمر العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمتابعة قضيته وعلاجه.

ونُقل الشاعري حينها من منزله في مدينة جازان جنوب المملكة إلى الرياض بواسطة طائرة بعد أن شارك 16 شخصاً ورافعات بإخراجه من منزله.