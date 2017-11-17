نفت السلطات السعودية وجود أي علاقة تجمعها بحبيب العادلي آخر وزير داخلية بعهد الرئيس المصري المخلوع “مبارك”، وذلك بعد تداول أنباء عن تواجده بالمملكة وعمله كمستشار أمني لـ”ابن سلمان” وإشرافه على عمليات اعتقال الأمراء وتعذيبهم بفندق “الريتز كارلتون” في الرياض.

وقال “سعود كابلي” مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية في واشنطن، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي ردا على الخبر الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن “العادلي”، “إنه من المؤسف أن مراسل الصحيفة لم يحط السفارة علماً بنية نشر مزاعم بإساءة معاملة المملكة للموقوفين بتهم الفساد، ولو فعل لكنا نفينا ذلك جملة وتفصيلاً.”

وأضاف “من المفترض أن تعطي نيويورك تايمز المجال للرد على مثل هذه الادعاءات وتضمينها في ما ينشر لحفظ حق الرد”.

من المؤسف أن @NYTBen لم يحط السفارة علماً بنية نشر مزاعم بإساءة معاملة المملكة للموقوفين بتهم الفساد، ولو فعل لكنا نفينا ذلك جملة وتفصيلاً. من المفترض أن تعطي @nytimes المجال للرد على مثل هذه الادعاءات وتضمينها في ما ينشر لحفظ حق الرد — سعود كابلي (@saudkabli) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وتابع “كابلي” أن ما زعمه مراسل الصحيفة بخصوص تقديم حبيب العادلي استشارات للمملكة أمر عارٍ من الصحة، علماً أن المتحدثة الرسمية عبرت عن تفاجؤها من السؤال وطلبت فرصة للتأكد من صحة الأمر..حسب قوله.

واختتم مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن تغريدته بالقول:”مؤسف أن @nytimes فضلت عدم انتظار الرد وقامت بتحوير ردها في هذا الخصوص ليظهر كأننا امتنعنا عن التعليق”.

ونقل الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي تصريحات المسؤول السعودي عبر حسابه بتويتر وفقا لما رصدته (وطن) وعلق عليها قائلا:”مدير المكتب الاعلامي بسفارتنا بواشنطن ينفي تقديم #حبيب_العادلي استشارات للمملكة. خبر جيد اذ لا يليق ببلدنا الاستعانة بمدان مثله فار من العدالة”. مضيفا “وإن كان بالمملكة يجب إعادته لمصر فورا.”

مدير المكتب الاعلامي بسفارتنا بواشنطن ينفي تقديم #حبيب_العادلي استشارات للمملكة. خبر جيد اذ لا يليق ببلدنا الاستعانة بمدان مثله فار من العدالة وان كان بالمملكة يجب إعادته لمصر فورا. https://t.co/qgqrjIDyER — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قد كشفت عن أنّ “حبيب العادلي” قد أصبح مستشارا لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وهو الذي يشرف على تعذيب الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم من المعتقلين في الرياض.

وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن 17 من المعتقلين في الحملة الأخيرة يحتاجون لمعالجة طبية، وهو ما يؤكد صحة المعلومات التي كان موقع “ميدل إيست آي” قد انفرد بها قبل أيام حول تعذيب الأمراء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية قولهم إن “دبلوماسييها إضافة إلى البنتاغون ووكالة الاستخبارات (CIA) يشعرون بقلق شديد من حالة “التهور والطيش” التي يتميز بها محمد بن سلمان، دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المحتملة لأفعاله وتصرفاته، مما قد يؤذي المصالح الأمريكية في المنطقة”.