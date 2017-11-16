قال وزير النقل السوداني مكاوي عوض إن بلاده اتفقت مع قطر على إنشاء أكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر، وسط تنامي التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية.

وأضاف أمام جلسة للبرلمان السوداني أن قطر تنوي أيضا تطوير ميناء “بورتسودان” ليكون أكبر ميناء للحاويات بما يخدم السودان وجيرانه.

وفي سياق متصل وصف المسؤول السوداني ما أشيع عن تأجير ميناء بورتسودان لشركة دبي للموانئ بأنه مجرد إشاعة.

وأكد مكاوي عوض عدم وجود أي رغبة أو مساع لدى الدولة السودانية لتسليم الميناء للشركة سواء بغرض تشغيله أو تأجيره.

يشار إلى أن وزير المالية القطري علي شريف العمادي زار مرخرا العاصمة السودانية الخرطوم حيث التقى بالرئيس عمر البشير وبحث معه العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال وزير المالية السوداني محمد عثمان إنه أجرى مباحثات مع نظيره القطري توصلت إلى عدة تفاهمات ومشاريع مشتركة في مجالات متعددة ستدفع بعجلة الاقتصاد في السودان.

من جانبه أكد الوزير القطري أن بلاده لا زالت تساهم بشكل كبير في دعم مشروعات الطرق والجسور والسدود في السودان.

ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في السودان بأكثر من 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، إلى جانب مشروعات استثمارية أخرى لشركات تعمل في البنى التحتية.