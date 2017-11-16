تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو وثقه مواطن سعودي بكاميرا هاتفه الجوال يظهر قيام عمال بمحافظه حفر الباطن بإزالة الورود من أمام الطريق المقابل للمحافظة.

وذكر صاحب الفيديو الذي رصدته “وطن”، أن الورود تم وضعها قبل زيارة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف لمحافظة حفر الباطن.

وأضاف المواطن أنه تمت إزالة الورود بعد مغادرة الأمير للمحافظة، واصفاً الوضع بالفساد.

وعلق أهالي محافظة حفر الباطن على الواقع، ما بين السخرية والانتقاد معتبرين هذا التصرف غير مقبول وتشويهاً لمحافظتهم، مؤكدين بأن الفساد مستشر في محافظتهم.

مهو جديد الفساد بالحفر الجميع يبحث عن مصالحه الخاصه الفساد مستشري بالحفر حتى المسئول الجديد الي يحضر للحفر يسقط بالفساد المالي والاداري — ابوراشد (@sjshzjzn) November 15, 2017

يمكن راحوا يسقونه ماء ويرجعونه مكانه 😂 — …………. (@alanziy35) November 15, 2017

حتى لا نسيئ الظن👇 يمقن اخذوه يستقبلون فيه شخصيه أخرى يمقن

….مايحبون الإسراف ربعنا……🤣🤣🤣🤣👍 — ابن نقا الظفيري 🇸🇦 (@mhmodfahd83) November 15, 2017

الله يفشلكم ما ارخص من الورد رايحين تلقطونوه من الشارع طيب انطروا الرجال يوصل لشرقيه وبعدين جمعوه 😂😂🤦🏻‍♀️ — الــــ؏ــنود الظفيري (@enooud2) November 15, 2017

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة — FAHAD ALEIDI💎 (@fahad5610) November 15, 2017