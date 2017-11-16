تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو وثقه مواطن سعودي بكاميرا هاتفه الجوال يظهر قيام عمال بمحافظه بإزالة الورود من أمام الطريق المقابل للمحافظة.

 

وذكر صاحب الفيديو الذي رصدته “وطن”، أن الورود تم وضعها قبل زيارة المنطقة الشرقية الأمير لمحافظة حفر الباطن.

 

وأضاف المواطن أنه تمت إزالة الورود بعد مغادرة الأمير للمحافظة، واصفاً الوضع بالفساد.

 

وعلق أهالي محافظة حفر الباطن على الواقع، ما بين السخرية والانتقاد معتبرين هذا التصرف غير مقبول وتشويهاً لمحافظتهم، مؤكدين بأن مستشر في محافظتهم.

 

 

 