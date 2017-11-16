أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في الرياض الخميس أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري المتواجد في المملكة السعودية قبل دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للذهاب إلى فرنسا مع أسرته.

وبحسب ما نقلته وكالة الانباء الفرنسية، أكد “لودريان” أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أُبلغ بموافقة الحريري على الذهاب إلى فرنسا، من دون أن يحدد موعدا لهذه الزيارة.

وقال: “الحريري قبل الدعوة (…) للذهاب الى فرنسا”، مضيفا “سيأتي وقد أُبلِغ الامير (محمد) بهذا الامر”.

وعن موعد الزيارة، اكتفى “لودريان” بالقول إن “برنامج عمل الحريري يعود اليه وحده”.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي الحريري الخميس في الرياض.

وكان ماكرون أعلن الاربعاء أنه دعا، بالاتفاق مع السعودية، رئيس الحكومة اللبناني المستقيل للمجيء إلى فرنسا مع أسرته.

وقال لصحافيين في بون حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “اتصلت بمحمد بن سلمان وبسعد الحريري، واتفقنا على أنني سأدعوه (الحريري) لبضعة أيام الى فرنسا مع أسرته”، مشددا على ان الامر يتعلق “بزيارة لبضعة ايام”، وليس عرضا للجوء الى فرنسا.

وكان قصر الاليزيه قد أصدر بيانا قال فيه “بعد التحادث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني (…) دعا رئيس الجمهورية سعد الحريري وأسرته إلى فرنسا”.