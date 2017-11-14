بعد فترةٍ قصيرةٍ من إلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالرياض، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن حفلات كبرى سيحييها الفنان العراقي كاظم الساهر والموسيقار اليوناني العالمي ياني في الرياض وجدة.

ويحيي “القيصر” حفلتين غنائيتين في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر.

بينما يحيي الموسيقار “ياني” أربع حفلات اثنتان يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، واثنتان في الرياض يومي الـ3 و4 من ديسمبر.

فيما تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس حفلة بتاريخ 29 نوفمبر، للنساء فقط.

وعقب إعلان موعد حفلتي كاظم الساهر في الرياض وجدة، اشتعل موقع تويتر بالتغريدات تحت هاشتاغ #كاظم_الساهر_في_السعودية.

#كاظم_الساهر_في_السعوديه ياربي هذه نهاية الدنيا ، كثرة الزلازل ، كثرة المعازف ، كثرة الفتن اتوقع اغلب علامات الساعه الصغرى صارت .. يارب ترحمنا وتغفر لنا شي يخوف والله 💔💔💔 — .. (@som1848) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#كاظم_الساهر_في_السعوديه

هل مثل هالحفلات تخلينا متطورين ونواكب الدول المتقدمه مثلا.!

الي متأكده منه ان هالاشياء تغضب ربي ولاترضيه واحنا بحاجة ربي يرحمنا وينصرنا عالفتن الي قاعده تصير حولنا💔 — نويِّن |🌹🕊 (@nony_n19) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧

ما دام #كاظم_الساهر_في_السعوديه سينتصر جنودنا في الحد بأغانيه وسيغتني الفقراء بألحانه وسيتملك منزلاً من ليس لديه منزل بكلماته!

هيئة الترفيه اختصرت الترفيه بالغناء ونسيت ان الشعب المحافظ يريد ترفيه بعيد عن الذنوب

ترفيهنا نريده خالياً من الأغاني والاختلاط وتراقص الفاسدين والفاسدات — العالية (@dosariah11111) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#كاظم_الساهر_في_السعوديه

معليش بس انتو قعدين تتحدو الله

ما بين حرب وكل يوم زلزل هيئة الترفيه جايبه كاظم وغيره يغنو اتذكرو شي واحد إنكم محاسبين والجنه تبغى والنار

يبغو الاختلاط والرقص وكلام الفاضي

مابين الجنود على الحدود يحاربو 👌🏻👌🏻

وكيف الله ينصرنا والاشكال ذي موجوده — Raghad🇸🇦. (@Raghad_n14) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#كاظم_الساهر_في_السعوديه

كاظم على الصعيد الإنساني رجل يستحق الإحترام وعلى الصعيد الفني مطرب راقي ومميز وصوت شجي ومتألق لكن السؤال المهم :

هل نحن في حاجة لحفلات فنية ونحن نخوض حروبا متعددة ضد أعداء الوطن في كل الإتجاهات ؟! — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#كاظم_الساهر_في_السعوديه ماذا إستفدنا من هيئة الترفيه والعلمنه مؤخراً ؟ تأخر النصر في اليمن

زلازل

أزمة إقتصاديه والقادم أدهى وأمر أسأل الله أن يرحمنا برحمته — ضمير سعودي (@SaudiFalcon9) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#كاظم_الساهر_في_السعوديه

كانت بلدنا تستقبل حفظة كتاب الله وعلماء الدين ولم نعلم بحضورهم او مغادرتهم والحين نعرف متى بيوصلوا المغنين والفنانين والممثلين ومتى بيغادروا …..في فيروس ضرب البلد او بالاصح ضرب تفكير ومعتقدات البلد — عبدالعزيز حسن (@AzHadaddi) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧

بينما رحّب فريقٌ آخر من المغرّدين بهكذا حفلات، معبّرين عن سعادتهم بقدوم الفنان العراقي كاظم الساهر للسعودية لإحياء حفلاتٍ فنيّة.

اي فخامة اي حضور هرمنا كثيرا من اجل هذه اللحظه قيصر الفن نورت بلادنا اهلا وسهلا بك ❤❤ #كاظم_الساهر_في_السعودية pic.twitter.com/OBGcKB1vQd — Mohammed Khalil ❤ (@mmohhaa_21) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

فنان يستحق أن يكون بين جمهوره الكبير في السعودية، مطرب بكل ماتحمله الكلمة من معنى ❤️ #كاظم_الساهر_في_السعودية — سلطان (@skowshii) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#كاظم_الساهر_في_السعوديه

( لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة )

كاظم الساهر وعوائل في 29 ديسمبر يعني ليلة راس السنة 😍

ماناقصها الا شيرين ونوال الكويتية وتكمل الفخامة 🙏🏻 pic.twitter.com/fGKGy5nHzD — ناصر السهلي (@NASSER__ALSAHLI) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

يذكر أنّ الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلنت إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان مقرراً في إقامته نهاية الشهر اكتوبر الماضي في العاصمة الرياض، بعد ضجةٍ كبيرة أثارها السعوديون على مواقع التواصل الإجتماعيّ.