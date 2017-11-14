بعد فترةٍ قصيرةٍ من إلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالرياض، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في عن حفلات كبرى سيحييها الفنان العراقي والموسيقار اليوناني العالمي ياني في وجدة.

 

ويحيي “القيصر” حفلتين غنائيتين في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر.

 

بينما يحيي الموسيقار “ياني” أربع حفلات اثنتان يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، واثنتان في الرياض يومي الـ3 و4 من ديسمبر.

 

فيما تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس حفلة بتاريخ 29 نوفمبر، للنساء فقط.

 

وعقب إعلان موعد حفلتي كاظم الساهر في الرياض وجدة، اشتعل موقع تويتر بالتغريدات تحت هاشتاغ #كاظم_الساهر_في_السعودية.

بينما رحّب فريقٌ آخر من المغرّدين بهكذا حفلات، معبّرين عن سعادتهم بقدوم الفنان العراقي كاظم الساهر للسعودية لإحياء حفلاتٍ فنيّة.

يذكر أنّ الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلنت إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان مقرراً في إقامته نهاية الشهر اكتوبر الماضي في العاصمة الرياض، بعد ضجةٍ كبيرة أثارها السعوديون على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

 