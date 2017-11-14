نشر موقع “أثير” للكاتب موسى الفرعي مقالاً تصدى فيه لما اعتبره اساءات من قبل الكاتب الإماراتي خالد القاسمي الذي اعتاد على توجيه اساءات لجارته سلطنة عمان.

وكان القاسمي نشر تغريدة مؤخراً جاء فيها:

كلب الامارات خالد القاسمي يقول ان المهرة محافظة يمنية ولايحق لاحد العبث بامنها قاصدآ بذالك سلطنة عمان

على أساس ان دولة الامارات التي عمرها35عام وصية على اليمن التي عمرها 5000عام pic.twitter.com/uheZbGBKdP — محمد بن روضان خولان (@moh_rawdan_ye) November 13, 2017

#القاسمي_الاماراتي_يسئ_للسلطنة

مغردون يطالبون بوجوب تفعيل المساءلة القانونية لمن يحاول الإساءة المباشرة وغير المباشرة إلى السلطنة ونشر شائعات لا طائل لها في ظل وجود تفاقيات أمنية مشتركة بين دول مجلس التعاون.. pic.twitter.com/rShPLACbi5 — 🇴🇲 Hamed Al ajmi (@hamed1111m) November 14, 2017

وهذا نص المقال الذي نشره الكاتب العماني

بقدر ما يمتلئ بئر الظلام يتبين عمقه، وها هو خالد القاسمي الذي عرّف نفسه بأنه باحث في شؤون الخليج آخر الساقطين فيه حتى الآن، وسيجيء آخر فيختفي من سبقه، إنها لعبة الدمى التي تتكسر بعضها على بعض، فتزدحم مقابر الحكومات بها، ولكن إلى متى..؟!

لقد تكرر هذا المشهد كثيرا ولكن الوجوه هي التي اختلفت، وها هو القاسمي يجيء بطرح عبر حسابه الشخصي في تويتر ظنا منه أن ما أتى به فتح عظيم، ولكن هذا الأمر تجتره هذه الدمى كما يفعل المدمنون في اجترار الذكريات واللعب معها وبها، وفي كل مرة تتساقط أحلامهم البائسة وتتحطم على جدار عماني صلب، يحاولون زعزعة الثقة العمانية فيتجرعون فشلهم، ويحاولون إثارة الفتنة بنيران أحقادهم فلا تحترق سوى أفكارهم، وتسقط الدمى وتبقى بعض الحكومات باحثة عن دمية أخرى وهكذا حتى يعقلوا أو يُفني بعضهم بعضا، وتبقى عمان ثابتة مستغربة من جهلهم، فقد كان أولى بهم أن يمارسوا ألعابهم بذكاء أو يظلوا محبوسين في وحل أفكارهم، أو يرضخوا لأمر الله في عمان، لا خيار آخر، فقد قدَّر الله لعمان أن تكون شامخة عظيمة ولا يمكن لألاعيبهم الصبيانية أن تَهز ذرة رمل أو تحرك غصن شجرة أو تعكر قطرة ماء هنا، كل الذي يحدث هو التعري الكلي والإيضاح الكامل لما يقومون به.

إن ثبات المواقف العمانية ورسوخ مبادئها شكّل اضطرابا في شخصية بعض القيادات التي تحاول النيل من عمان كلما عجزوا في أمر أو فشلوا فيه، كي يخفوا عيوبهم ورغباتهم العدوانية بذلك، وهذا ما يسمى في علم النفس بالإسقاط الذي قال عنه فرويد إنه حيلة لا شعورية من حيل الدفاع ينسب فيه الفرد إلى غيره أفكارا وميولا مكبوتة في داخله، وقد تخرج بشكل أو بآخر، ومن هذا المنطلق فإن من تتسع دائرة المستنقعات بداخله فهو بطبيعة الحال ينسبها إلى من هو أعلى منه ويتهمه بها، “وحربائية” العيش هي قيمة في داخله ورغبة مكبوتة يرغبها في الآخرين، وغالبا ما تكون هذه الحالة النفسية هي نتيجة إحساس كبير بالذنب، فكيف يمكن التعامل مع المرضى الذين يسقطون رغباتهم ومخاوفهم على الآخرين؟.

إن هذه الأمراض تمارس بين حين وآخر، وقد باتت مكشوفة جدا، والحمد لله أن عمان محصَّنةٌ بقيادة حكيمة ليس فيها أي مكان للهذاءات السياسية، ومصانة بشعب صلب لا يمكن أن يهتز أو أن يؤخذ بهذه الصبيانية والمرضية وهذا كله من فضل الله على عمان.

لهم حق أن يستمروا بألاعيبهم فهذا نتاج ما بداخلهم وأما قلوب العمانيين وعقولهم فستبقى صخرة تتحطم عليها أفكارهم المغرضة، حتي ييأسوا من باطلهم ويسكنوا، وتبقى عقول العمانيين وقلوبهم سكنا آمنا مطمئنا لمن لا يحمل سوى المحبة في كفيه.

أما القاسمي وأمثاله من الدمى فبشرى لهم أننا نزداد قوة كلما أصبح الآخر قويا، وأننا نزداد صلابة مع كل محاولة منهم لشقِّ الوحدة العمانية، وما عاد ينفعهم الآن سوى البكاء على أنفسهم، وإن عادوا عدنا بما يليق بأفعالهم وكتاباتهم.

واثارت اساءات القاسمي مغردين عمانيين فكتب بعضهم يقول

#القاسمي_الاماراتي_يسئ_للسلطنة يبدو ياإمارة ساحل عمان أن إحساسكم بالنقص مازال يطال جيرانكم فلم نسى محاولة الانقلاب في عمان بقيادة ولد النعاشه م.زوتم الصلح بواسطة الامير صباح ولكنه مازال يحاول العبث أتمنى رجوعكم لساحل عمان تحت قيادة قابوس تتربون على يده👌🏻 pic.twitter.com/oaiBwgSFS4 — بنت الأدعم 🇶🇦 (@NHMQA) November 14, 2017

#القاسمي_الاماراتي_يسئ_للسلطنة

القصه كلها و بختصار

عمان و الكويت شاركونا في حصار قطر

وبعدها اقبلوا التطبيع مع اسرائيل #مع تحيات دويلة دحلان — ابوعبدالله ☆ قابوس ☆ (@abo_ellail105) November 14, 2017

#القاسمي_الاماراتي_يسئ_للسلطنة محاولاتكم الفاشلة لإثارة الفوضى في عمان واساءاتكم ضد عمان كلها ألاعيب مكشوفة… خسئتم… عمان لها رجال يدافعون عنها اقرأ التاريخ بعيون فاحصة لتدرك فشلك في هذه اللعبة. 🇴🇲 — BiNt Al DaR 🇴🇲 (@lonley1994life) November 14, 2017