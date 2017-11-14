تسببت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي في حالة جدل واسعة بالشارع المصري، بعد وصفها النساء المنتقبات بـ”التوكتوك” وسخريتها منهن، كما أدلت أيضا بعدد من التصريحات المسيئة للحجاب.

وقالت “الشوباشي”، خلال حوارها أمس، بأحد البرامج المصرية:”أنا درست الشريعة الإسلامية، وفي الدين الإسلامي حقنا ينتهي عندما يبدأ حق الآخر، والنقاب معناه أن تمارس حقك في التخفي، وهو مثل “التوك توك”، ولا نستطيع معرفة من وراء النقاب.

وفي ذات السياق، عقب الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على تصريحات الكاتبة فريده الشوباشي، قائلًا: “هذه تصريحات بدون علم أو دراسة ولا يعتد بها أصلا، ويجب عدم السماح بظهور غير المتخصصين على منابر الإعلام”.

وشدد “فؤاد”، على أن العلماء فقط هم المخول لهم الحديث عن الحلال والحرام، معقبًا مستدلًا بقول الله سبحانه وتعالى: “قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ”.

وشن عدد كبير من النشطاء هجوما عنيفا على الكاتبة المصرية، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.

فريده الشوباشي بلسانها

تركت المسيحية و انضمت للاسلام لان التعدد حرام في المسيحية و ليست في الاسلام

الان تطاول علي الاسلام

تعدد الزوجات حرام

من انتي ياامعه حتي تشبهي حجابنا بالتوكوك اخزاكي الله pic.twitter.com/NElZR5PYd6 — ريحَ🌿ـانَة (@R22N2) November 13, 2017

اجزت لك السفور بغير فتوى

فزيدي يا عجوز الشؤم زيدي

ومن قال الحجاب عليك فرض

متى فرض الحجاب علي القرود

فريدة الشوباشى تعدد الزوجات حرام والحجاب مش فرض.. والنقاب زى "التوك توك".. والأحزاب تتلقى تمويلات من الخارج – https://t.co/hEt6FbYGqb #youm7 — شهـــد (@ana_shahd1) November 12, 2017

الشاويش فريده الشوباشي بتقول تعدد الزوجات حرام

حد يفكرها انا قالت انها تركت المسيحية و انضمت للاسلام لان التعدد حرام في المسيحية و ليست في الاسلام

انهم يدعون الى دين جديد pic.twitter.com/QWBrHxcWo4 — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) November 13, 2017

فريدة الشوباشي بتخوفني! — نسرين بدوي (@nesrine_badawy) November 13, 2017

فريده الشوباشي : تعدد الزوجات حرام ، والحجاب مش فرض ، والنقاب زي التوك توك , اهو اللي زيك المفروض كانت تدفن علي الحيا — الواقــــع فســـــتك (@FASTOKII) November 12, 2017

https://twitter.com/_______Ahmed___/status/930512209591062528

يشار إلى أن “الشوباشي” كانت قد أثارت جدلا مشابها في يناير الماضي، وقالت إن هناك العديد من النساء تهاونّ في حقهن الإنساني وقبلن على أنفسهن أن يصبحن عورة بسبب ارتدائهن النقاب، موضحة: “الست اللي تتخفي وتقول دي حرية شخصية أقولها لا دي مسخرة”، على حد وصفها.

وأضافت “الشوباشي”، خلال لقائها ببرنامج “ست الستات” حينها، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشريعة الإسلامية أرست عدم التعسف في استخدام الحق، مشيرة إلى أن ادعاء المرأة أن النقاب حرية شخصية أمر غير مقبول.

وأكدت الكاتبة الصحفية، أن “النقاب ضد القانون وضد الشريعة الإسلامية”، على حد قولها.