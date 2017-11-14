تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو من خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاحه الدورة الـ46 لمجلس الشورى، قالوا إنه اهم فقرة في خطابه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قال أمير قطر معلقا على الحصار: “نحن لا نخشى من مقاطعة هذه الدول لنا فنحن بألف خير بدونها، ولكن اليقظة مطلوبة”.

وأضاف الشيخ “تميم” بان مزاعم دول الحصار بشأن المقاطعة ليست صحيحة، حيث تواصل التدخل في شؤون بلادنا الداخلية واتخاذ خطوات عقابية جماعية ضد الشعب القطري وتحريضها ضد دولة قطر في كل مكان.

واكد أمير قطر، بان دول الحصار بفعلها هذا تستنزف طاقتها واموال شعوبها مع ان هذه الجهود تضر بها هي ذاتها.

واوضح الشيخ تميم بن حمد، بان الخلاف الخليجي لن يكون فيه “غالب ولا مغلوب” وسوف يلحق استمراره الضرر بسمعة دول مجلس التعاون الخليجي ومصالح دوله جميعا.