لاقت كلمات وتصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطابه الثالث الموجه للعالم منذ فرض الحصار على قطر بمناسبة افتتاح الدورة 46 لمجلس الشورى، ترحابا واسعا من قبل السياسيين والنشطاء بتويتر.

وعبر هاشتاج “#خطاب_الأمير_للشورى” عبر القطريون عن دعمهم المطلق للأمير في مواجهة دول الحصار.

واقتبس النشطاء في تغريداتهم مقولات كثيرة للشيخ تميم بخطابه، كان لها صدى واسع بمواقع التواصل.

#خطاب_الأمير_للشورى

"أتقدم بالشكر للشعب القطري والمقيمين الذين واجهوا الحصار بعزة نفس وقوة وصمود "#تميم_المجد — ابتسام آل سعد 18 / ديسمبر (@Ebtesam777) November 14, 2017

#خطاب_الأمير_للشورى

دخلنا الشهر السادس من #الحصار

ولم يخرج علينا أي رئيس من دول الحصار بخطاب واحد

بينما الأسد #تميم يلقي ثالث خطاب له أمام العالم

هنا يظهر من يعمل في النور ومن يعمل في الظلام — محمد السويدي (@mohdalsuwaidi7) November 14, 2017

وأكد رواد موقع التدوين المصغر تويتر، على أن خطاب الأمير تميم اليوم يمثل حالة الوعى الذي يعيشها الشعب القطري.

#خطاب_الامير_للشورى يرسم به ملامح المستقبل لسياسات الإقتصاد والسياسه والتنمية مبنيةً بكل سمو وعزه بسواعد الشعب القطري والمقيمين على ارض #قطر pic.twitter.com/TroBveXSZG — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) November 14, 2017

#خطاب_الامير_للشورى رساله لدول الحصار ان كنتم تريدون الحوار فأهلا" وسهلا" بكم وأن كنتم لا..تريدونه فأنه لن يضرنا وستمضي مسيرة قطر من دونكم — بوغانم (@hassanalishaq73) November 14, 2017

سمو الأمير :

نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول لنا ،، فنحن بألف خير من دونها.

" نعم نحن بألف خير "

حفظ الله قطر وأميرها وأهلها والأشقاء أينما كانوا.#خطاب_الأمير_للشورى — محمد نويمي الهاجري (@ALHAJRI_MBN) November 14, 2017

وثمن آخرون حرص أمير قطر على تناول قضايا الدول التي تعاني في هذه الأيام مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن.

#تميم_المجد 🇶🇦 نأمل أن تنشط الجهود الدولية في إيجاد حل عادل لأنهاء المأساة في #سوريا ونرفض اي عمل يقود إلى تقسيم سوريا .#تميم_المجد 🇶🇦 ندعم وحدة واراضي #العراق ونأمل أن يتم استئصال آفة الإرهاب من باقي المناطق العراقية في القريب العاجل . — MA 🇶🇦 محمد المانع (@maaqtr) November 14, 2017

الأمير : أخطأت دول الحصار في تقييم قوة الشعب القطري والدولة، وفشلت في حربها الاقتصادية على قطر #خطاب_الأمير_للشورى — جاسم سلمان (@jassimsalman) November 14, 2017

الشيخ #تميم : نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول .. فنحن بألف خير دونها .. لكنها تواصل التدخل بشؤوننا وتحرّض على #قطر في كل مكان وهي بذلك تستنزف طاقاتها وتهدر أموال شعوبها ..#تميم_بن_حمد #تميم_المجد #خطاب_العز_والخير #خطاب_الأمير_للشورى pic.twitter.com/PiOTDd7VyP — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 14, 2017

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده اتبعت سياسة ضبط النفس و”التسامي فوق المهاترات والإسفاف” إزاء حملة دول الحصار عليها، مبينا أن هذا النهج أكسب قطر احترام العالم، ومشددا على أن مشاريع تنمية البلاد مستمرة، ولن تنجح دول الحصار في عرقلتها.

وأضاف في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة 46 لمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، أن الافتراءات على قطر “بدعم وتمويل الإرهاب” لم تنطل على المجتمع الدولي، مؤكدا أن سجل بلاده في مكافحة الإرهاب موثق ومعروف للجميع، حيث إن الدوحة عضو في عدة اتفاقيات دولية لمحاربة الإرهاب.

وقال أمير قطر إن الجميع -بمن فيهم دول الحصار- يعلم أنه لا علاقة لقطر بموضوع الإرهاب.

وأكد أمير قطر أن بلاده تعكف حاليا على الإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما يتضمنه ذلك من الأدوات اللازمة لسير تلك الانتخابات على شكل مكتمل.

وأضاف أن الحكومة القطرية حريصة على أن تكون الأدوات الخاصة بانتخابات مجلس الشورى مكتملة لتجنب التعديل فيها في كل مرة.