نشر موقع “رانكر” العالمي للتصنيف، نتائج تصويت أجراه مرخراً، عن أكثر جمالاً، حيث تربعت  على عرش في الشرق الأوسط، بينما احتلت اللبنانيات والسوريات المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي”.

 

وبينما لم يتطرق التصويت إلى المحتلة، احتلت تركيا المركز الرابع يليها كل من والأردن في المركزين الخامس والسادس على التوالي، أما المركز السابع فكان من نصيب والثامن من نصيب الكويت.

 

وجاءت الإمارات في المركز الـ 13 تليها واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي.

 

وتذيلت قطر القائمة، حيث جاءت في المركز الـ 17 والأخير، وجاءت عُمان في المركز الـ 16.

 

وشمل التصويت 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 6200 مشاركاً.

 