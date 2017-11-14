الفتيات الإيرانيات يتربعن على عرش الجمال في الشرق الأوسط

نشر موقع “رانكر” العالمي للتصنيف، نتائج تصويت أجراه مرخراً، عن أكثر فتيات دول الشرق الأوسط جمالاً، حيث تربعت الإيرانيات على عرش الجمال في الشرق الأوسط، بينما احتلت اللبنانيات والسوريات المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي”.

وبينما لم يتطرق التصويت إلى فلسطين المحتلة، احتلت تركيا المركز الرابع يليها كل من العراق والأردن في المركزين الخامس والسادس على التوالي، أما المركز السابع فكان من نصيب مصر والثامن من نصيب الكويت.

وجاءت الإمارات في المركز الـ 13 تليها السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي.

وتذيلت قطر القائمة، حيث جاءت في المركز الـ 17 والأخير، وجاءت عُمان في المركز الـ 16.

وشمل التصويت 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 6200 مشاركاً.