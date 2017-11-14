رغم مرور أكثر من شهر على اتهامات وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل للخطوط الجوية المغربية بأنها تنقل الحشيش، إلا ان الخطوط المغربية لم تنسى الرد عليه، حيث انتظرت وانتهزت حدث تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم لكرة القدم المقام بروسيا 2018، لترد بسخرية حاد على ادعاءات “مساهل”.

وعقب تأهل المنتخب المغربي لبطولة كأس العام لكرة القدم 2018 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بهدفين دون رد، نشر حساب الخطوط الملكية المغربية على موقع “تويتر” صورة للمنتخب كتب عليها: “بالتأكيد.. لا ننقل فقط المسافرين.. نرافق أسودنا (المنتخب المغربي) أيضا إلى روسيا”، مضيفة: “وهذا الأمر الجميع يعرفه”.

جابوها الولاد! جابوها لينا! تبارك الله على الاسود!

مقابلة جد مشوقة، شكرا للفريق الاڤواري على الروح الرياضية العالية و نتمنى لهم التأهل المرة المقبلة.

تنوجدوا طائراتنا لروسيا ! شكون جاي معانا هاد المرة؟ #CIVMAR pic.twitter.com/Julb8cKnv9 — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 11, 2017

وجاء ذلك ردا على اتهام وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، باستعمال شركة الخطوط الملكية المغربية لطائراتها لنقل “الحشيش”، على حد زعمه.

وكان وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، قد اتهم المغرب في أكتوبر/تشرين اول الماضي بتبييض الأموال الناجمة عن الاتجار بالمخدرات في بنوك موجودة في عدد من الدول الأفريقية، وأن شركات النقل المغربية التي تقوم برحلات نحو دول أفريقية لا تقوم فقط بنقل المسافرين.

واعتبر “مساهل” على هامش مشاركته في الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أن هذا الكلام مؤسس، وأن العديد من القادة والزعماء الأفارقة يعرفون هذا الأمر ويقرون به.

ورد عبد القادر مساهل بحزم على بعض رجال الأعمال الذين اعتبروا أن المغرب نموذج يحتذى به فيما يتعلق بالاستثمار في القارة السمراء، مشددا على أن الجزائر ليست المغرب، وأن الذين يشيدون بالاستثمار المغربي في أفريقيا لا يفقهون شيئا.

وأضاف قائلا:” الذين يقولون إن المغرب له وجود اقتصادي مخطئون، لأن الحقيقة هي أنه لا وجود لأي استثمار”، مشددا على أن المغرب في الحقيقة هو مجرد منطقة تبادل حر مفتوحة أمام الشركات الأجنبية، من أجل فتح مصانع وتوظيف عدد قليل من العمال المغاربة.