أصيب شاب (29 عاماً) بإصابات خطيرة، بعدما قام طاهي مطعم في الصين برمي الزيت الساخن عليه؛ بعدما تصاعدت حدة الخلاف بينهما، على خلفية شكوى تتعلّق بجودة الطعام الذي تمّ تقديمه لشقيقه في المطعم.

وكان شقيق الشاب “ديباك ماسكي، الذي يدعى “فيكي”، يتناول العشاء مع أصدقائه في مطعم كورنوادا الصيني الموجود في فينوس تشوك في غرب الهند.

وبعدما طلب “فيكي” الفاتورة بدأ بالاستفسار عن قيمتها إذ أشار الى أن الوجبات كانت “مقرفة”، عندها بدأت تتضاعف حدة الخلاف، فاتصل بشقيقه “ديباك” طالباً منه المساعدة، فوقعت الحادثة عند نحو الساعة 11:30 مساء.

وأكدت الشرطة أنها تقوم بالتحقيقات اللازمة في هذه القضية.