لسبب أو لآخر صدق الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي حملة الفساد التي يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر تغريدات مفاجئة يعلن فيها عن فرحه متجاهلاً بأن الفاسد لا يمكنه محاربة الفساد. وان كل التقارير تجمع بأن حملة ولي العهد جاءت للتخلص من خصومه وليس من باب مكافحة الفساد التي يحاول أن يكسب شرعيته من خلالها.

وعلى الرغم ان مجرد تعيين ابن سلمان في منصب وزير الدفاع وهو لا يملك أي خبرة بالمجال العسكري يعد فسادا وشراءه يختا بقيمة ٥٥٠ مليون دولار يعد قمة الفساد ومحاولته الحصول على ليلة مع ممثلة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان مقابل عشرة ملايين دولار هو الفساد بعينه.. نقول رغم هذا أطلق الكاتب السعودي، المقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي، عدة تغريدات مفاجئة عن حملة ولي العهد محمد بن سلمان، ضد الفساد، والتي طالت أمراء، ووزراء، ورجال أعمال.

وقال خاشقجي إنه استمع إلى “تفاصيل (مفرحة) عن الحملة على الفساد، وجديّتها واتساعها”.

استمعت اليوم لتفاصيل "مفرحة" عن الحملة على الفساد وجديتها واتساعها، ربما حان الوقت ان ننحي كل شيء جانبا وندعم سمو ولي العهد في حملته التي ستغير لو نجحت مستقبل البلاد. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 13, 2017

وتابع: “ربما حان الوقت أن ننحّي كل شيء جانبا، وندعم سمو ولي العهد في حملته التي ستغير لو نجحت مستقبل البلاد”.

إلا أن خاشقجي عاد وكرر أن “حكم الفرد الواحد مضر للوطن ومضر لصاحبه”، مضيفا: “ليت الأمير يوسع دائرة المشاركة الشعبية وأدوات المحاسبة والمراقبة”.

وأكد خاشقجي أنه لو كان عصام الزامل، وجميل فارسي، وبعض المعتقلين حاليا، خارج السجون، لوافقوه، وأيّدوا ابن سلمان في حملته ضد الفساد.

هذا جانب مؤلم ولو كان عصام الزامل وجميل فارسي وغيرهما احرار ، لسمعت تأييدهم لولي العهد وحربه على الفساد فطالما طالبوا بذلك — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 13, 2017

وأردف قائلا: “الشفافية أساسية في الحرب على الفساد، لائحة الاتهامات يجب اأن تعلن، التسويات التي تتم تعلن، أطلق سراح وزير ومسؤولين، لم لا يعلن عنهم، الشفافية تؤسس لمستقبل بدون فساد”.

الشفافية أساسية في الحرب على الفساد، لائحة الاتهامات يجب ان تعلن، التسويات التي تتم تعلن، اطلق سراح وزير ومسؤولين ، لم لا يعلن عنهم، الشفافية تؤسس لمستقبل بدون فساد. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 13, 2017

ولفت خاشقجي إلا أن “للصحافة دور هام في الحرب على الفساد، المقالات الاحتفالية أدت دورها، حان وقت الاستقصاء والنظر أسفل كل حجر، خلف كل أمير فاسد عشرة، ابحثوا عنهم”.

للصحافة دور هام في الحرب على الفساد، المقالات الاحتفالية أدت دورها، حان وقت الاستقصاء والنظر أسفل كل حجر، خلف كل أمير فاسد عشرة ، ابحثوا عنهم . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 13, 2017

وفي رسالة إلى الصحفيين، قال خاشقجي: “مدينتي الملك عبدالله المالية والاقتصادية، جامعة نورة وكيف تضاعفت كلفتها، نهم الاستيلاء على أوقاف مكة، وشارك في ذلك مشايخ معتبرين، تطوير التعليم، أعطاك ولي العهد أول القصة أيها الصحفي، ابحث عن بقيتها”.

– مدينتي الملك عبدالله المالية والاقتصادية.

– جامعة نورة وكيف تضاعفت كلفتها.

– نهم الاستيلاء ع اوقاف مكة وشارك في ذلك مشايخ معتبرين

– تطوير التعليم

أعطاك ولي العهد اول القصة أيها الصحفي ابحث عن بقيتها. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 13, 2017

وبحسب خاشقجي، فإنه “منذ تأسيس المملكة لم نر حربا على الفساد كما يجري اليوم، ستعيد صياغة وضع الأسرة المالكة بالبلد، وتعيدهم مواطنين محبين لوطنهم متساويين معنا لا 10 آلاف ملك صغير من حولنا”.