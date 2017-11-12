توفيت الأستاذة بمعهد الاتصال وعلوم الإعلام في مراكش “جميلة عبيد”، بسكتة قلبية خلال احتفالها بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى كأس العالم روسيا 2018.

ونزل خبر وفاة “عبيد” كالصاعقة على زملائها وأفراد عائلتها، الذين أكدوا أنها توفيت نتيجة سكتة قلبية، خلال احتفالها بتأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم .

وتأهل منتخبا المغرب وتونس، السبت، لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، ليلحقا بالسعودية ومصر.

وأحرز المغرب هدفين في خمس دقائق بالشوط الأول ليفوز 2-صفر في ساحل العاج، السبت، ويتأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1998.

كما انتزعت تونس بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 بعد تعادلها بدون أهداف على أرضها مع ليبيا في ختام التصفيات الإفريقية.