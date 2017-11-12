توفيت الأستاذة بمعهد الاتصال وعلوم الإعلام في مراكش “جميلة عبيد”، بسكتة قلبية خلال احتفالها بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى روسيا 2018.

 

ونزل خبر وفاة “عبيد” كالصاعقة على زملائها وأفراد عائلتها، الذين أكدوا أنها توفيت نتيجة ، خلال احتفالها بتأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم .

 

وتأهل منتخبا وتونس، السبت، لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، ليلحقا بالسعودية ومصر.

 

وأحرز المغرب هدفين في خمس دقائق بالشوط الأول ليفوز 2-صفر في ساحل العاج، السبت، ويتأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1998.

 

كما انتزعت بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 بعد تعادلها بدون أهداف على أرضها مع ليبيا في ختام التصفيات الإفريقية.

 

 