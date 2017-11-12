محمد بن زايد ومحمد بن راشد

في واقعة أثارت سخرية موقع التدوين المصغر “تويتر”، أهدى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد المعروف عنه بعدم القدرة على تركيب جملتين مع بعضهما البعض، قصيدة بعنوان: “أخوي” لحاكم دبي محمد بن راشد، زعم أنه هو من نظمها.

وقال “ابن زايد” في قصيدته المزعومة:

تقبل الأيام بحمول ثقال وتنثني وان صادفت منكب صمل

بين دورات الليالي والنزال ما يفوز الا من يعاضد رجل

والرجال أنواع والوقفه سجال حد يرهبها وحد منها يفل

وحد لو ما قلت له.. صاير تعال عارف المدخل وعارف من دخل

وعارف اجلال المعاني م الهزال في أراضي المعرفة عقله بهل

ذاك اخوي محمد اللي يوم قال كلمته ما تنثني (قول وفعل)

طوع الصعبات لين العود مال وانطوت في قبضته طي السجل

يا منار العلم لي ما عنك فال ضوء علمك في سما العالم شعل

نقتدي بك يوم لازيا في ضلال صار في القمة لنا وسم وعزل

سيدي ياسناد عزمي بكل حال والصعود وياك جنبنا الفشل

إن لقيت ليه على الصعب احتمال مدة ايدك خلت الكايد سهل

والله انك يوم صكات الحبال سيف يمنى حدك رهيف النصل

تاج راسي عز في سود الليال عزوتي وان غلق للشيمه سبل

كم للدولة نقل كتفك وشال إن خلص فرضك تليته بالنفل

من ينادي للأمم لا لانفصال يدرك الحسنات في لم الشمل

في عمار ديارنا نضرب مثال نحن ما نحسب حسابات الجهل

من رسمها قبل ما يبني ع (الرمال) يا أخو محمد له ايرد الفضل

نفتديها بكل حال وكل مال مجدنا بالروح والدم انكفل

ومن يحسب ديارنا لقمة حلال إن شهرنا سيوفنا ما تنوصل

عهدنا لعيالنا ما به انتشال وعهدهم إلنا بعد ما ينتشل

كل يوم نشوم للنيف الطوال دولة بافعال اهلها نحتفل

ع العهود اجيال تتوارث فعال في بناها لا تكل ولا تمل

وللندا ما فيه (يمكن) و(احتمال) كل ما تكبر به الشده بسل

والهدف لو هو بعيد في الوصال تلحقه لعزوم لو عنها بتل

يحفظ الله بلادنا من شين فال ينعمون شعوبها في طيب ظل

محمد بن زايد يهدي محمد بن راشد قصيدة بعنوان "أخوي محمد" pic.twitter.com/MjLuIhI8f0 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 11, 2017

من جانبهم، سخر رواد موقع “تويتر” من قصيدة “ابن زايد” مشيرين لجهله بالشعر، لافتين إلى أنه قد اشتراها من احدهم ليقدم نفسه كشاعر، في حين سخر آخرون من اسم القصيدة التي حملت عنوان:”أخوي” مؤكدين بأنه لا إخوة للشياطين، في إشارة إلى لقبه الذي أطلقه عليه الناشطون “شيطان العرب”.

الشياطين ليس لها اخوه .. — بيعتي_لتميم #١٢/١٨ (@DrWalyazeedi) November 11, 2017

ماااشاءالله

لكم وقت تكتبو قصايد — محمد (@mohamed0646) November 11, 2017

تلاقيه دافع فيها االشيئ الفلاني — Med Sayah RACHEDI (@hamouddz2011) November 11, 2017

بن راشد يبني وانت بن زايد تدمر ..هذه عنوان القصيده — Hauma alhma (@e4eBTnE6OtSdKus) November 11, 2017

إمارات البغي والفجور والفساد 🙂 . سوّد الله وجوهكم وحشركم في الدرك الاسفل من النار بحق الاطهار الاخيار . — فضل شحادي (@shehade78) November 11, 2017

ويهدي اطفال اليمن قنابل تمزق اجسادهم! — mdadqlm (@mdadqlm) November 11, 2017

وجاءت سخرية وتشكيك الناشطون من “ابن زايد” بناء على مقطع سبق وأن تم تداوله ينطق فيه بعبارات متناقضة أشبه بأن تكون صادرة عن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد وهو يوجه بعض المسؤولين في بلاده قائلا: ” يكون المعنى المفهوم بمعنى الرجل هو أن الرجل هو القائد سواء ذكر أو أنثى”.