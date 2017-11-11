انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة شهادة ميلاد طفل مصريّ سماه والداه بـ”أرطغرل”، ويبدو أنهما استعانا بالاسم بسبب مشاهدتهما المسلسل التركي “قيامة أرطغرل”.

ومسلسل “قيامة أرطغرل” التاريخي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.

يشار إلى انّ موقع “النور” العربي حصل على حقوق بث المسلسل التركي “قيامة أرطغرل”، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي، وعدد من مسلسلات الدراما التركية بموجب اتفاقية شراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية التي تنتجها.

ويواصل مسلسل “قيامة أرطغرل” التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع بدء عرض الموسم الرابع منه، حيث يتابعه الملايين بالمنطقة مترجما أو مدبلجا عبر شاشات التلفزيون أو مواقع الفيديو، لينافس بذلك النسخة التركية منه.