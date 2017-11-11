انتشرت خلال الساعات الماضية صورةٌ قال متداولوها إنها لرجل الأعمال السعودي الملياردير الوليد بن طلال من محبسه في فندق ريتز كارلتون، برفقة عدد من الأمراء السعوديين، لكن ما حقيقة هذه الصورة!؟؟ .

الصورة نشرها المخرج اللبناني، شربل خليل، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، وقال معلقاً عليها: “الوليد بن طلال في آخر صورة له من ريتز_كارلتون، صورة حصرية لـ شربل خليل، قريباً على الجديد”.

لكن الشخص الظاهر في الصورة ليس هو الوليد ابن طلال، بل ممثل لبناني يُجسد شخصية الملياردير السعودي في برنامج كوميدي يتولى خليل إخراجه على شاشة تلفزيون “الجديد” اللبناني، واسمه “دمى كراسي”، وهو ما أكده لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي متابعون للبرنامج وعلى معرفة بالمخرج خليل، مشيرين أنه نشر الصورة من أجل الترويج للبرنامج، وللفت الانتباه إليه.

هذه الصور المنتشرة ليست للأمير #الوليد_بن_طلال في محبسه بفندق الريتس في #الرياض، الشخص الذي يظهر في الصورة هو ممثل يقدم برنامج كوميدي سيتم إذاعته على قناة الجديد اللبنانية ونشرها مخرج لبناني اسمه شربل خليل للترويج للبرنامج pic.twitter.com/RV6tsGYakT — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وأشار لبنانيون إلى أن الشخص الذي ظهر في الصورة التي نشرها خليل، هو الممثل اللبناني جان بو جدعون، ونشر الأخير على حسابه في موقع فيسبوك الصورة التي نشرها خليل وعلق عليها ساخراً: “آني على شط مونتي كارلو أساوي برونزاج مع الحوريات”.ء ال

وسبق أن تعرضَ خليل لشخص الوليد بن طلال في حلقات برامجه السابقة، ففي تاريخ 13/2/2015، نشرت قناة “إل بي سي” على صفحتها في موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو ساخراً، أدى فيه ممثل دور الوليد بن طلال ضمن برنامج خليل، وكان الممثل على درجة عالية من الشبه بالملياردير السعودي.كما يذكر موقع “هاف بوست عربي”

ويُعرف البرنامج الذي يُخرجه خليل بقدرته على تقليد شخصيات سياسية لبنانية، وكان سابقاً يُخرج برنامج “دمى قراطية” على شاشة “إل بي سي”، إلا أنه ترك القناة وانتقل إلى تلفزيون “الجديد”، وقدم نفس البرنامج باسم جديد “دمى كراسي”.

وكان خليل قد تعرض لمضايقات كبيرة بسبب تجسيد شخصيات في برنامجه لسياسيين لبنانين، وأثار مراراً جدلاً في لبنان، وكان لبنانيون احتجوا أمام مقر قناة “الجديد” في فبراير/ شباط 2017، على خلفية حلقة أخرجها شربل، وجسد أحد الممثلين فيها دور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.