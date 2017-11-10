شنَّ الكاتب والمحلل السياسي المصري سامح عسكر هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، مؤكدا بأن المملكة سبب كل مصيبة تحدث لشعوب المنطقة، داعيا الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يوقف دعمه للعدوان على اليمن.

وقال عسكر” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” فتش عن كل مصيبة تحدث لشعوب المنطقة سببها أمريكا والسعودية، هم الذين أعلنوا الحرب على اليمن حتى بات الوضع يوشك على الانفجار آن الأوان للجيش المصري أن ينسحب من اليمن، هذه ليست حرب المصريين آن الأوان للسيسي أن يوقف دعمه للعدوان السعودي هناك ويأمر الإعلام بكشف الحقائق”.

فتش عن كل مصيبة تحدث لشعوب المنطقة سببها أمريكا والسعودية، هم الذين أعلنوا الحرب على اليمن حتى بات الوضع يوشك على الانفجار

آن الأوان للجيش المصري أن ينسحب من اليمن، هذه ليست حرب المصريين

آن الأوان للسيسي أن يوقف دعمه للعدوان السعودي هناك ويأمر الإعلام بكشف الحقائق — سامح عسكر (@sameh_asker) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

واوضح في تغريدة أخرى بأن ” أكبر جريمة ارتكبها المسلمون وأنظمتهم السياسية أن جعلوا السعودية متحدثة باسم أهل السنة، هذا أفقدهم الحكمة والوعي السياسي والبناء الثقافي، وألقى إليهم بذرة التشدد حتى بات المسلم في كل العالم يوصف بالإرهابي”.

أكبر جريمة ارتكبها المسلمون وأنظمتهم السياسية أن جعلوا السعودية متحدثة باسم أهل السنة، هذا أفقدهم الحكمة والوعي السياسي والبناء الثقافي، وألقى إليهم بذرة التشدد حتى بات المسلم في كل العالم يوصف بالإرهابي. — سامح عسكر (@sameh_asker) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضاف “عسكر” بأن ” نظام بن سلمان الحالي هو (نظام جشع) وقمعي لا يمكنه التغيير، لكن ميزة ما يُحدِثه من قرارات أنها صدمت الوعي السعودي في حقيقة دينه وسلطته، فالصدمة الدينية تحدث بقهر رجال الدين، والسياسية باعتقال الأمراء ورجال الأعمال”.

نظام بن سلمان الحالي هو (نظام جشع) وقمعي لا يمكنه التغيير، لكن ميزة ما يُحدِثه من قرارات أنها صدمت الوعي السعودي في حقيقة دينه وسلطته، فالصدمة الدينية تحدث بقهر رجال الدين، والسياسية باعتقال الأمراء ورجال الأعمال. — سامح عسكر (@sameh_asker) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

ويأتي ذلك في ظل توارد انباء متسارعة عن استعدادات سعودية لشن حرب ضد حزب الله في لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حين كشفت معلومات بان الضربة السعودية للحزب ستبدأ من الأردن وتستهدف تواجد الحزب في سوريا.

ودعت المملكة العربية السعودية، الخميس، رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

وفور بيان الخارجية السعودية غرد الوزير السعودي ثامر السبهان على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً ” كل الاجراءات المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الامور لنصابها الطبيعي “.