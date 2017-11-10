كشف الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، عن أن الحكومة المصرية تتواصل معه من أجل العودة إلى مصر وتقديم برنامج كوميدي “بشروطها”، لافتاً إلى أنّ العرض يتكرر كل 3 أو 4 أشهر، وفي كلّ مرة يزيد المبلغ الذي يعرضونه عليه كي يقبل.

وقال “يوسف” خلال حوار معه على إذاعة CBC Canada الجمعة، إنّه في كل مرة يرفض عروض السلطات المصري قائلاً لهم F**k You، على حد تعبيره.

وأضاف باسم يوسف أنّ النظام المصري يرغب في تجميل صورته أمام الشعب، حتى يبدو بمظهر النظام الديمقراطي الذي يتقبل الكوميديا، لكنه أكد أن أي عرض كوميدي سيقدمه بشروط السلطة المصرية سيكون تضليلاً للناس وليس توعية لهم.

يذكر أن باسم يوسف يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ خروجه من مصر العام 2013 بعد إيقاف برنامجه الساخر “البرنامج”.