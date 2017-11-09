كشف الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” جابر الحرمي، بأن محكمة إماراتية أصدرت حكما على عُماني الجنسية بالسجن لمدة عام وإبعاده عن الإمارات لوضعه عبارات إشادة بدولة قطر على نافذة سيارته.

وقال “الحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” محكمة ب #أبوظبي تحكم بمعاقبة مواطن عماني بالسجن لمدة عام وإبعاده من #الإمارات والتهمة ” بث دعاية مثيرة على نافذة مركبته ” لدولة خليجية .. #عمان”.

محكمة ب #أبوظبي تحكم بمعاقبة مواطن عماني بالسجن لمدة عام وإبعاده من #الإمارات والتهمة " بث دعاية مثيرة على نافذة مركبته " لدولة خليجية ..#عمان — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 9, 2017

من جانبه استنكر الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي ما أصدرته المحكمة الإماراتية مؤكدا بأن الأمر بـ “المراهقة”.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بـ”تويتر” ردا على “الحرمي”: ” لا نقول سوى أعانه الله أمام مراهقات لا تليق بحسن الجيرة بتاتا! رحم الله زايد حينما يصل السجن في بلاده لأخوتهم سنة من أجل ملصق لدولة خليجية!”.

لا نقول سوى أعانه الله أمام مراهقات لا تليق بحسن الجيرة بتاتا!

رحم الله زايد حينما يصل السجن في بلاده لأخوتهم سنة من أجل ملصق لدولة خليجية! — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) November 9, 2017

وكان النائب العام لدولة الإمارات حمد سيف الشامسي قد أعلن منذ اندلاع الازمة الخليجية بأنّ القرار المتخذ ضد قطر حاسم، مشدداً على أنّ التعاطف مع قطر أو الميل أو المحاباة أو الاعتراض على ما اقدمت عليه الإمارات سواء عبر مواقع السوشيلل ميديا أو بأي وسيلة كانت يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من 3 سنوات وصولاً إلى 15 سنوات وبغرامة مالية تقارب الـ 500 ألف درهم على الأقل.