تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للكوميديان الامريكي الشهير ، تريفور نواه، يسخر فيه بشدة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قال “نواه” ساخرا عبر برنامجه الشهير “ذا ديلي شو”، إنه لا يعرف ما إذا كان يجب إرسال الأمم المتحدة، أم المذيع آندي كوهين، إلى المملكة، لبحث الخلافات العائلية بين الأسرة الحاكمة.

وتحدث “نواه” عن الوليد بن طلال دون تسميته، عارضا مشاهد من طائرته الخاصة الفخمة، متسائلا: “كيف يمكن أن ترشي رجلا يملك هذا؟”.

وعلق “نواه” على امتداح ترامب لما قامت به السلطات السعودية، قائلا: ” إن أحد أحلام الرئيس الأمريكي، هو اعتقال معارضيه من السياسيين”.

وفي تقليد ساخر من “ترامب وابن سلمان”، قال “نواه”، إنه من المؤكد أن ترامب اتصل بولي العهد السعودي، وقال له: “هل اعتقلت كل الأعداء؟ نعم يا دونالد كلهم”.

ويتابع: “حتى هيلاري؟ لا دونالد هذه دولة مختلفة”.

وفي تعليقه على الأنباء التي تحدثت عن زيارة غاري كوشنر، زوج إيفانكا ترامب للسعودية، وبقائه مع ابن سلمان حتى الرابعة فجرا، قال نواه: “ماذا كانوا يفعلون؟ أكيد يقولون (لنحتل العالم، لننتقم من جميع أعدائنا)”.