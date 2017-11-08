أقدمت قناة “ على حذف تغريدة من حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” استمرت لساعات على “تويتر” تشير إلى تنصيب ملكا على السعودية.

 

وقالت “العربية” في تغريدتها التي رصدتها “وطن”:” عاجل، ساعات عن إعلان محمد بن سلمان ملكاً على المملكة العربيّة السعوديّة، … تفاصيل بعد قليل”.

 

وتراجعت “العربية” المدعومة من الحكومة السعودية  و تُمثّل سياساتها، عن تغريدتها، ممّا دَفع بالعديد من المُغرّدين السعوديين إلى التساؤل عن حقيقتها، إذ أن القناة لا يُمكن أن تنشر خبراً بهذا الحجم، ولساعات، وتتراجع عنه، حيث رجح البعض انها تختبر القراء تمهيداً لإعلان محمد بن سلمان ملكاً للمملكة السعودية.