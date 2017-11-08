أقدمت قناة “العربية” السعودية على حذف تغريدة من حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” استمرت لساعات على “تويتر” تشير إلى تنصيب محمد بن سلمان ملكا على السعودية.

وقالت “العربية” في تغريدتها التي رصدتها “وطن”:” عاجل، ساعات عن إعلان محمد بن سلمان ملكاً على المملكة العربيّة السعوديّة، … تفاصيل بعد قليل”.

وتراجعت “العربية” المدعومة من الحكومة السعودية و تُمثّل سياساتها، عن تغريدتها، ممّا دَفع بالعديد من المُغرّدين السعوديين إلى التساؤل عن حقيقتها، إذ أن القناة لا يُمكن أن تنشر خبراً بهذا الحجم، ولساعات، وتتراجع عنه، حيث رجح البعض انها تختبر القراء تمهيداً لإعلان محمد بن سلمان ملكاً للمملكة السعودية.

منقول

هذا الخبر حذف من قناة العربية لأنه يوضح حقيقة الإعتقالات الجارية في المملكة وحقيقة (كذبMBS)

عن محاربة الفساد..

وإن الأمر هو إعتقال كل من يرفض مبايعته أو قد يشكل خطراً على تنصيبه ملك pic.twitter.com/tVSrLT9QNW pic.twitter.com/P8RTZA3L5E — رأي حر ( الختيار ) (@cchcomputer202) November 8, 2017

قناة"العربية"السعودية ـ الإسرائيلية تحذف"تغريدة"عن موقعها بعد ساعات على نشرها: "التغريدة" تتحدث عن أن #مجنون_قصر_اليمامة سيجري تنصيبه ملكا بعد ساعات قليلة!

لماذا حذفتها؟

هل سيتهمون #قطر باختراق الحساب ونشرها،كما فعلوا هم مع موقع وكالة الأنباء القطرية؟ حتى الآن لا يوجد شيء من هذا! pic.twitter.com/XdOFgpzSEc — Nizar Nayouf (@nizarnayouf) November 8, 2017

موقع قناة العربية يعلن تنصيب محمد بن سلمان ملكا للسعودية @ pic.twitter.com/9xqui5KSGK — أبوحسام البخاري (@ramadankareem61) November 8, 2017

قناة “العربية” تحذف تغريدة تنصيب محمد بن سلمان ملكاً بعد نشرها لساعات ..!! pic.twitter.com/QpJqJL428R — mohamed wahed (@m_eelwahed) November 8, 2017