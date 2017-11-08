أكدت وكالة “رويترز”، قيام السلطات في المملكة العربية بتجميد حسابات بنكية تخص الأمير (الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ عزله من منصبه كولي للعهد).

 

وطالت عملية التجميد أيضا أفرادا من أسرة “ابن نايف” بحسب ما نقلت “رويترز” عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

 

وأفادت “رويترز” أيضا أن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت شخصيات بارزة وأفرادا من أسرة .

 

وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة وصفت بـ”التطهير” والتي أُعلن عنها يوم السبت الماضي.

 

ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.