محمد بن سلمان ومحمد بن نايف

أكدت وكالة “رويترز”، قيام السلطات في المملكة العربية السعودية بتجميد حسابات بنكية تخص الأمير محمد بن نايف (الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ عزله من منصبه كولي للعهد).

وطالت عملية التجميد أيضا أفرادا من أسرة “ابن نايف” بحسب ما نقلت “رويترز” عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأفادت “رويترز” أيضا أن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت شخصيات بارزة وأفرادا من أسرة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة وصفت بـ”التطهير” والتي أُعلن عنها يوم السبت الماضي.

ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.