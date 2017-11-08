بعد أيّامٍ قليلة من تقديم رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو اعتذارا لنظيره الإسرائيلي لعدم سماح “أبو ظبي” برفع العلم الإسرائيلي خلال استضافتها للبطولة التي فاز بها المنتخب الإسرائيلي، وكذلك عدم مصافحة لاعب إماراتي لنظيره الإسرائيلي بعد انتهاء النزال بينهما، ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، الأربعاء، إن السلطات المغربية منعت دخول فريق “الجودو” الإسرائيلي إلى أراضيه.

وتحدثت القناة عن “رفض منظمي البطولة في المغرب منح تأشيرات الدخول إلى أعضاء الوفد الرياضي”.

وجاء في تقرير القناة، أنه “وبعد انتظار طويل أدرك أعضاء الوفد الإسرائيلي أنهم لن يتمكنوا من السفر إلى المغرب لأن المنظمين لم يرسلوا لهم تأشيرات دخول”.

وأفادت القناة السابعة أن اتحاد الجودو الإسرائيلي قرّر “الاعتراض بشدة”، وهدد رئيس الاتحاد “ماريوس فايزر” بإلغاء البطولة إذا لم يُسمح بدخول الرياضيين الإسرائيليين إلى المغرب.

وربطت القناة بين رفض المغرب دخول الوفد الرياضي إلى أراضيه، ومقاطعة رياضيين إسرائيليين ومنعهم من الظهور مع العلم الإسرائيلي في مسابقة “جراند سلام”، التي عقدت قبل أسبوعين في أبو ظبي.

وتحتضن مدينة مراكش، ابتداء من يوم غد الخميس وعلى مدى أربعة أيام، بطولة العالم المفتوحة، عقب توقيع وزير الشباب والرياضة، رشيد الطلبي العلمي، مع رئيس الاتحاد الدولي، لاتفاقيات تخص تنظيم المغرب لمجموعة من الأحداث العالمية، منها الجائزة الدولية الكبرى للجيدو لسنوات 2018 و2019 و2020، إضافة إلى بطولة العلم للشبان سنة 2019 وبطولة إفريقيا 2020.

يذكر أنّ لاعب الجودو الإسرائيلي تال فليكر قد فاز، ببطولة “غراند سلام أبو ظبي للجودو” لعام 2017، المقامة في العاصمة الإماراتية، كما فازت أيضا اللاعبة الإسرائيلية جيلي كوهين بالميدالية البرونزية في بطولة الجودو لفئة وزن تحت 52.

وكان متحدث باسم وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية قال إن 12 لاعب جودو إسرائيليا يشاركون في بطولة الجودو في الامارات.

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وفي الإطار ذاته، تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا للاعبي منتخب الجودو الإسرائيلي، وهم يتجولون بشوارع أبو ظبي ويتسوقون داخل المجمعات التجارية بكل أريحية وقد انتابتهم سعادة كبيرة وكأنهم في تل أبيب.

واستنكر النشطاء هذا الأمر الذي وصفوه بـ”التطبيع الرياضي” أحد أشكال التطبيع مع إسرائيل، ووصف النشطاء النظام الإماراتي بأنه الحليف الأول لإسرائيل في المنطقة.

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