أكدت وزارة الداخلية الكويتية عن استعدادها لتسخير كل امكانياتها خدمة لقطر خلال استضافتها لبطولة كأس العالم 2022.

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق محمود الدوسري خلال مشاركة الكويت في المؤتمر الأول لسلامة وأمن الفعاليات الكبرى والذي تنظمه اللجنة الامنية باللجنة العليا للمشاريع والارث القطرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، إن المؤتمر يركز على تأمين المناسبات الكبرى خاصة ان قطر ستشهد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وهي مناسبة تشهد حضورا عالميا.

وأكد “الدوسري” على استعداد الكويت لتقدم أي امكانيات بشرية أو مادية أو فنية وخبرات وتسخيرها خدمة لقطر في استضافة تلك البطولة العالمية.

ولفت “الدوسري” في كلمته الى حجم البنية التحتية التي تشهدها قطر لاستضافة البطولة من مطار حديث وطرق وجسور ومنشآت وملاعب ووسائل نقل وقطارات معتبرا ان استضافة قطر للبطولة مكسب لجميع العرب.

ووصف المؤتمر بأنه فرصة لتبادل الافكار والاستماع الى المختصين والخبراء في بعض الجوانب وتأمين مثل هذه المناسبات ومعرفة كيفية صناعة القرار عند الاستجابة للحوادث والتهديدات الخطيرة.

وأوضح ان المؤتمر فرصة لتقديم ما لدى وزارة الداخلية من خبرة متراكمة وتجارب متميزة في مجال تأمين وحماية الفعاليات الكبرى لكونها تزخر بخبرات وكوادر ذات كفاءة عالية من خلال مشاركتهم في العديد من الفعاليات على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي.