شنَّ الشيخ البحريني عبد الله آل خليفة حفيد حاكم البحرين الأسبق عبد الله بن أحمد الفاتح آل خليفة، هجوما عنيفا على أغنية “قولوا لقطر” التي أطلقها مجموعة من المطربين الإماراتيين، مؤكدا بأنها ليست إلا فجور أخلاقي وصادرة عما وصفهم بـ”سفلة القوم”، مشيدا بالوقت نفسه بأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ونجله أمير قطر الحالي “تميم”.

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” والله مسخره معاد بقى الى مطربين تتطاول على حكام ومنا وفينا هذا ليس من سياسه بشي هذا فجور وهبوط اخلاقي كبير”.

والله مسخره معاد بقى الى مطربين تتطاول على حكام ومنا وفينا هذا ليس من سياسه بشي هذا فجور وهبوط اخلاقي كبير — عبدالله آل خليفة (@a_m_alkalifa) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة اخرى: ” ابو مشعل باني نهضة قطر الحديثه وراعي طيب وجود ويقدر الناس ويقدر الأجواد ومن نسل اكرام وله التقدير وابنه الشيخ تميم على نهجه شهادة حق من يهضم حق الأجواد ردي ولهم حوبه ويكرمون عن الأخلاق الهابطه”.

ابو مشعل باني نهضة قطر الحديثه وراعي طيب وجود ويقدر الناس ويقدر الأجواد ومن نسل اكرام وله التقدير وابنه الشيخ تميم على نهجه شهادة حق من يهضم حق الأجواد ردي ولهم حوبه ويكرمون عن الأخلاق الهابطه — عبدالله آل خليفة (@a_m_alkalifa) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧

ورد “آل خليفة” على الذباب الإلكتروني الذي شن هجوما عليه لمهاجمته الاغنية قائلا: ” الذباب لا يعلم ان آل ثاني خوالنا ورابط بينا وبينهم كبيره والاحرار ما ترضى على الأحرار عندما تتطاول عليهم سفلة القوم هبوط اخلاقي عجيب يغث والله”.

الذباب لا يعلم ان آل ثاني خوالنا ورابط بينا وبينهم كبيره والاحرار ما ترضى على الأحرار عندما تتطاول عليهم سفلة القوم هبوط اخلاقي عجيب يغث والله — عبدالله آل خليفة (@a_m_alkalifa) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وأردف قائلا: ” من طبعي وان اختلفت معك بسياسه بيكون حربنا سياسه خصام الشرفاء ولا نقبل في الفجور في الخصومة او سوء الأخلاق حتى مع عدونا وليس بس من نختلف معه هكذا تربينا وهذا نهجنا”.

من طبعي وان اختلفت معك بسياسه بيكون حربنا سياسه خصام الشرفاء ولا نقبل في الفجور في الخصومة او سوء الأخلاق حتى مع عدونا وليس بس من نختلف معه هكذا تربينا وهذا نهجنا — عبدالله آل خليفة (@a_m_alkalifa) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان فنانون إماراتيون قد أطلقوا الثلاثاء، أغنية بعنوان” “قولوا لقطر”، تهجموا فيها على قطر وأمير الشيخ تميم بن حمد ووالده والداعية يوسف القرضاوي والمفكر العربي عزمي بشارة, وذلم بعد أسابيع قليلة من الأغنية التي أطلقتها السعودية بعناون #علم_قطر.

والأغنية هي من أشعار علي الخوار، وألحان فايز السعيد, شارك في غنائها حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبد الواحد.