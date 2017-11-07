شنَّ الشيخ البحريني ، هجوما عنيفا على أغنية “” التي أطلقها مجموعة من المطربين الإماراتيين، مؤكدا بأنها ليست إلا فجور أخلاقي وصادرة عما وصفهم بـ”سفلة القوم”، مشيدا بالوقت نفسه بأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ونجله أمير الحالي “تميم”.

 

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” والله مسخره معاد بقى الى مطربين تتطاول على حكام ومنا وفينا هذا ليس من سياسه بشي هذا فجور وهبوط اخلاقي كبير”.

وأضاف في تغريدة اخرى: ” ابو مشعل باني نهضة قطر الحديثه وراعي طيب وجود ويقدر الناس ويقدر الأجواد ومن نسل اكرام وله التقدير وابنه الشيخ تميم على نهجه شهادة حق من يهضم حق الأجواد ردي ولهم حوبه ويكرمون عن الأخلاق الهابطه”.

ورد “آل خليفة” على الذباب الإلكتروني الذي شن هجوما عليه لمهاجمته الاغنية قائلا: ” الذباب لا يعلم ان آل ثاني خوالنا ورابط بينا وبينهم كبيره والاحرار ما ترضى على الأحرار عندما تتطاول عليهم سفلة القوم هبوط اخلاقي عجيب يغث والله”.

وأردف قائلا: ” من طبعي وان اختلفت معك بسياسه بيكون حربنا سياسه خصام الشرفاء ولا نقبل في الفجور في الخصومة او سوء الأخلاق حتى مع عدونا وليس بس من نختلف معه هكذا تربينا وهذا نهجنا”.

وكان فنانون إماراتيون قد أطلقوا الثلاثاء، أغنية بعنوان” “قولوا لقطر”، تهجموا فيها على قطر وأمير الشيخ تميم بن حمد ووالده والداعية يوسف القرضاوي والمفكر العربي عزمي بشارة, وذلم بعد أسابيع قليلة من الأغنية التي أطلقتها بعناون #علم_قطر.

 

والأغنية هي من أشعار علي الخوار، وألحان فايز السعيد, شارك في غنائها حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبد الواحد.