أطلق ناشطون هاشتاج حمل وسم #قولوا_ل_قطر, سخروا فيه من الاغنية التي أطلقتها الامارات والتي حملت عنوان قولوا لقطر, بعد الاغنية التي أطلقتها السعودية والتي حملت عنوان هي الاخرى #علم_قطر.

الفنانون الإماراتيون تطاولوا على الأمير تميم بن حمد والمفكر العربي عزمي بشارة ورئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي, واتهموا قطر بخيانة اشقائها العرب.

الأغنية من أشعار علي الخوار، وألحان فايز السعيد, شارك في غنائها حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبد الواحد.

وفور انتشار الاغنية سارع النشطاء للتفاعل على موقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #قولوا_ل_قطر سخروا فيه من سياسة ابناء زايد ضد الدوحة والحصار التي تفرضه دول الحصار برئاسة السعودية.

وقال السياسي القطري محمد الكواري‏ معلقا على الاغنية الإماراتية بالسخرية ” جرت العادة ان هناك فئة من الشعوب تشوه سمعة دولها ، الحاصل الان ان هناك دول قاعده تشوه سمعة شعوبها !! “.

جرت العادة ان هناك فئة من الشعوب تشوه سمعة دولها ، الحاصل الان ان هناك دول قاعده تشوه سمعة شعوبها !!#قولوا_ل_قطر — محمد الكواري (@BoArhama) November 7, 2017

فيما علق الاعلامي القطري جابر بن ناصر المري‏ #علم_قطر ثم نهقوا بـ #قولوا_ل_قطر .. قولوا لأنفسكم الأمّارة بالسوء، أنكم من ضلال في ضلال أما دولة #قطر بأميرها وشعبها فهي عصية عليكم “.

#علم_قطر ثم نهقوا بـ #قولوا_ل_قطر

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قولوا لأنفسكم الأمّارة بالسوء، أنكم من ضلال في ضلال

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أما دولة #قطر بأميرها وشعبها فهي عصية عليكم. — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) November 7, 2017

بنما علق عيسى بن ربيعه قائلاً ” الإمارات بعد 5 أشهر من الحصار تصعّد ضد #قطر بأغنية #قولوا_ل_قطر ،والله ما راحت جزركم الثلاث من فراغ “.

الإمارات بعد 5 أشهر من الحصار تصعّد ضد #قطر بأغنية #قولوا_ل_قطر ،

والله ما راحت جزركم الثلاث من فراغ .. — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) November 7, 2017

ومن جانبه علق الباحث السوداني د. تاج السر عثمان‏ في أغنية #قولوا_ل_قطر يطلبون من محمد بن زايد دك قطر وأن لا يبقي منهم ولا يذر استهدي بالله يا زول ما اصغر هذه العقول التي تفكر هذا التفكير”

في أغنية #قولوا_ل_قطر يطلبون من محمد بن زايد دك قطر وأن لا يبقي منهم ولا يذر

استهدي بالله يا زول

ما اصغر هذه العقول التي تفكر هذا التفكير pic.twitter.com/sHn1MvfoyF — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) November 7, 2017

وفي تعليق ساخر قال عبدالرحمن القحطاني #قولوا_ل_قطر إن دول الحصار استسلمت ولا تملك سوى الأغاني وشلات والمرتزقة !! “.

#قولوا_ل_قطر إن دول الحصار استسلمت ولا تملك سوى الأغاني وشلات والمرتزقة !! — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) November 7, 2017

فيما سخر الاعلامي القطري عبد الله العذبة قائلاً “هيه .. لا شك بويه.. #قولوا_ل_قطر تفزع لـ #إمارة_أبوظبي الغاوية لتحرير الجزر الـ🥕🥕🥕شو عشانه؟ لوضع #علم_قطر فوق 🏖🏖🏖 خويه.. “.