أطلق ناشطون هاشتاج حمل وسم #قولوا_ل_, سخروا فيه من الاغنية التي أطلقتها والتي حملت عنوان قولوا لقطر, بعد الاغنية التي أطلقتها والتي حملت عنوان هي الاخرى #علم_قطر.

 

الفنانون الإماراتيون تطاولوا على الأمير تميم بن حمد والمفكر العربي ورئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ , واتهموا قطر بخيانة اشقائها العرب.

 

الأغنية من أشعار علي الخوار، وألحان فايز السعيد, شارك في غنائها حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبد الواحد.

 

وفور انتشار الاغنية سارع النشطاء للتفاعل على موقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج سخروا فيه من سياسة ابناء زايد ضد الدوحة والحصار التي تفرضه دول الحصار برئاسة السعودية.

 

وقال السياسي القطري محمد الكواري‏ معلقا على الاغنية الإماراتية بالسخرية ” جرت العادة ان هناك فئة من الشعوب تشوه سمعة دولها ، الحاصل الان ان هناك دول قاعده تشوه سمعة شعوبها !! “.

فيما علق الاعلامي القطري جابر بن ناصر المري‏ #علم_قطر  ثم نهقوا بـ #قولوا_ل_قطر .. قولوا لأنفسكم الأمّارة بالسوء، أنكم من ضلال في ضلال أما دولة #قطر بأميرها وشعبها فهي عصية عليكم “.

بنما علق عيسى بن ربيعه قائلاً ” الإمارات بعد 5 أشهر من الحصار تصعّد ضد #قطر بأغنية #قولوا_ل_قطر ،والله ما راحت جزركم الثلاث من فراغ  “.

ومن جانبه علق الباحث السوداني د. تاج السر عثمان‏ في أغنية #قولوا_ل_قطر يطلبون من دك قطر وأن لا يبقي منهم ولا يذر استهدي بالله يا زول ما اصغر هذه العقول التي تفكر هذا التفكير”

وفي تعليق ساخر قال عبدالرحمن القحطاني #قولوا_ل_قطر إن دول الحصار استسلمت ولا تملك سوى الأغاني وشلات والمرتزقة !! “.

فيما سخر الاعلامي القطري العذبة قائلاً “هيه .. لا شك بويه.. #قولوا_ل_قطر تفزع لـ #إمارة_أبوظبي الغاوية لتحرير الجزر الـ🥕🥕🥕شو عشانه؟ لوضع #علم_قطر  فوق 🏖🏖🏖 خويه.. “.

 

 

 